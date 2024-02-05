Украина получит замороженные российские активы? Последние новости об этом

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Возможное решение Запада использовать замороженные активы РФ будет являться незаконным процессом и повлечет за собой очень долгие судебные перспективы, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Какие последние новости об этом известны на сегодня, 5 февраля?

Текущая ситуация с замороженными активами РФ

Сегодня утром журналисты Reuters рассказали, что итальянский банк Unicredit на данный момент не нашел подходящего покупателя для своих российских активов и постепенно продолжает сокращать бизнес в РФ.

«G7 и Евросоюз обсуждают возможность использования замороженных активов России в качестве залога для финансирования Украины. Западные лидеры прорабатывают план использования более $250 млрд замороженных активов российского ЦБ для финансирования восстановления Украины. Согласно предложению, союзники Украины могли бы продать ее долг, используя замороженные российские активы в качестве обеспечения. Сторонники такого решения считают, что любое урегулирование конфликта приведет к тому, что Россия возместит Украине ущерб, а в случае отказа ей могут быть предъявлены претензии по замороженным активам. При этом в настоящее время такой вариант находится лишь на уровне обсуждения, а политическое решение еще не принято», — написал вчера, 4 февраля, Bloomberg.

Страны G7 пока так и не придумали, как поступить с заблокированными на Западе российскими активами, и решили пока вместо конфискации использовать их как залог под облигации, средства от которых пойдут на помощь Украине, отметило 3 февраля британское издание Financial Times. По словам собеседников журналистов, поддерживающая Киев коалиция потребует, чтобы Россия погасила этот долг, а если она этого не сделает, то вместо этого конфискует замороженные российские суверенные активы. Подобная схема позволит странам G7 собрать необходимые для Украины средства без необходимости немедленного решения юридических вопросов относительно конфискации, добавил источник.

«Западные лидеры часто говорят об „основанном на правилах международном порядке“. Конечно, правила эти пишут они сами. И они же их игнорируют, когда правила становятся неудобными. Если арестовать активы зарубежного государства и его граждан без убедительных оснований, это изобличит их лицемерие. Европейские критики отмечают, что США и их союзники не находятся в состоянии войны с Россией, а Россия накопила это богатство законными средствами, продавая нефть и газ, большая часть которых шла на Запад», — заявили авторы американского издания The American Conservative.

Экс-акционеры ЮКОСа 2 февраля заявили об аресте принадлежащего РФ земельного участка в Лондоне. Как утверждает истец, соответствующий ордер был выдан по его требованию Высоким судом Лондона. Глава компании GML Limited Тим Осборн заявил, что это первый случай, когда в Англии арестована принадлежащая России недвижимость. Он также выразил готовность добиваться ареста «российских государственных активов по всему миру». Указывается, что арестованный земельный участок расположен примерно в двух километрах от посольства РФ. Согласно версии GML Limited, он был приобретен Россией в 2006 году за 8 млн фунтов стерлингов ($10,1 млн по текущему курсу).

Евросовет 2 февраля поддержал использование доходов от замороженных российских активов для финансирования Украины. В заявлении по итогам прошедшего саммита было указано, что из 50 млрд евро 17 млрд — это «безвозмездная поддержка» в рамках нового инструмента «Резерв для Украины».

«Потенциальные доходы могут быть получены в соответствии с соответствующими правовыми актами Союза, касающимися использования чрезвычайных доходов частных организаций, полученных непосредственно от замороженных активов Центрального банка России», — говорится в документе.

То есть в данном случае речь идет не о конфискации замороженных российских активов, а о передаче Украине доходов от размещения их на банковских счетах.

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