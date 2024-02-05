В Кремле назвали последствия изъятия российских активов Песков: изъятие российских активов повлечет долгие судебные процессы

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Дмитрий Песков

Изъятие российских активов повлечет за собой долгосрочные судебные разбирательства, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, которые провидит ТАСС, такие решения, если они будут приняты, «глубоко незаконны» и подорвут основы мировой экономической системы.

Если такие решения будут приняты, они будут глубоко незаконны. Они будут иметь и для тех, кто принимает эти решения, и для тех, кто реализует эти решения, очень-очень долгие, на долгие десятилетия, судебные перспективы, — сказал представитель Кремля.

По словам Пескова, Россия будет защищать свои интересы и незаконно арестованные активы.

Ранее стало известно, что страны G7 разрабатывают план по выпуску долговых обязательств для финансирования Украины, используя российские замороженные активы в качестве залога. Поддерживающая Украину коалиция западных стран потребует, чтобы Россия погасила этот долг. В противном случае замороженные российские активы будут конфискованы.

Россия может конфисковать активы Запада в качестве ответных действий на присвоение ее валютных резервов, считает экс-советник бывшего президента США Рональда Рейгана Даг Бэндоу. Он отмечает, что подобные действия западных стран подтолкнут мир к поиску альтернативных финансовых систем.