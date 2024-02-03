FT назвала условия конфискации активов России за рубежом FT: страны G7 потребуют от РФ уплатить Украине долг перед конфискацией активов

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Страны G7 разрабатывают план по выпуску долговых обязательств для финансирования Украины, используя российские замороженные активы в качестве залога, сообщает Financial Times (FT) со ссылкой на источники, знакомые с содержанием соответствующего документа. По словам собеседников FT, поддерживающая Украину коалиция потребует, чтобы Россия погасила этот долг, в противном же случае замороженные российские суверенные активы будут конфискованы.

Как отмечает газета, подобная схема позволит странам G7 собрать необходимые для Украины средства без необходимости немедленного решения юридических вопросов относительно конфискации российских суверенных активов. Также она позволит обеспечить «немного ликвидности украинцам на основе уже данного коалицией обещания, что Россия заплатит».

Использование активов в качестве залога для привлечения долга — это попытка найти компромисс между различными точками зрения за столом переговоров как внутри ЕС, так и в России, и в G7, — пояснил один из источников.

Ранее финансовый аналитик, кандидат экономических наук Михаил Беляев предположил, что конфискация замороженных российских активовне скажется на благосостоянии РФ, но создаст угрозу мирового финансового коллапса.По его мнению, изъятие российских активов станет прецедентом, открывающим любой стране мира дорогу для подобных действий. Опираясь на эту норму, любой член мирового сообщества сможет сделать то же самое со средствами какой угодно страны, включая европейские и американские.