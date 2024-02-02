Экономист предупредил о последствиях конфискации Западом российских активов Экономист Беляев: конфискация Западом активов РФ вызовет мировой коллапс

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Если Запад решится на конфискацию замороженных российских активов, это не скажется на благосостоянии РФ, но создаст угрозу мирового финансового коллапса, рассказал в беседе с «360» финансовый аналитик, кандидат экономических наук Михаил Беляев. Он предупредил о зеркальном ответе России на конфискацию своих активов в США и Европе.

Как пояснил эксперт, США уже не первый год пытаются найти или изобрести норму международного права, которая позволит конфисковать заблокированные российские активы. Если это произойдет, то такой нормой сможет воспользоваться и Россия.

Если будет изобретена, придумана какая-то юридическая норма, то мы, воспользовавшись ей, сделаем то же самое, <...> примем зеркальные меры, что вполне естественно и логично, — подчеркнул экономист.

По его мнению, изъятие российских активов станет прецедентом, открывающим любой стране мира дорогу для подобных действий. Опираясь на эту норму, любой член мирового сообщества сможет сделать то же самое со средствами какой угодно страны, например, с европейскими, американскими, японскими, британскими деньгами, и наоборот. Как подчеркнул аналитик, это приведет к мировому финансовому коллапсу, и все это понимают. Поэтому США и их европейские партнеры до сих пор не пошли на подобный кардинальный шаг.

Они угрожают, пытаются найти какой-то юридический казус, причем безболезненный для себя. И найти его не могут. <...> Это будет обоюдоострое оружие, — резюмировал Беляев.

Ранее экс-советник бывшего президента США Рональда Рейгана Даг Бэндоу предупредил, что Россия может конфисковать активы Запада в качестве ответных действий на присвоение собственных валютных резервов. Эксперт отметил, что подобные действия со стороны западных стран также подтолкнут мир к поиску альтернативных финансовых систем.