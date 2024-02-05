Последние новости с фронтов СВО на сегодня, 5 февраля: сводка военкоров

Фото: МО РФ

Российская армия продолжает сохранять инициативу на всех участках фронта СВО, пишут военкоры. Какие последние новости были сегодня с разных направлений, что сейчас происходит у Бахмута, Херсона, Крынок, Работино, Часов Яра, Днепра, Клещеевки, Купянска, Харькова и в Харковской области, где были удары по объектам ВСУ на Украине?

Сводка от «Двух майоров»

«На Херсонском направлении идут бои в Крынках, по вражескому берегу наносятся удары артиллерией и авиацией. Враг пытается перебрасывать группы десанта на лодках, большинство из которых идут на дно. Ночью сообщили, что известный своими успехами наш оператор БПЛА с позывным „Моисей“ жив и планирует вернуться на фронт. При этом наши войска отмечают эффективную борьбу противника с нашими дронами, которых становится все меньше. На Запорожском фронте ВСУ проявили наглость у н.п. Работино, пытаясь зайти в населенный пункт на технике по главной дороге, за что и поплатились. Враг наносит удары из РСЗО по прифронтовым районам, дроны противника представляют серьезную опасность из-за дальности их применения», — отметили авторы Telegram-канала.

По данным источника, в Сумской и Харьковских областях ВСУ возводят укрепрайоны в ожидании прорыва российских сил.

«Западная пресса подогревает истерику, сообщая о сотнях единиц российской бронетехники, готовых к масштабной наступательной операции. Ночью четыре БПЛА ВСУ были уничтожены над Брянской областью. В Белгородской области под обстрелами село Демидовка Краснояружского района, село Старый Хутор Валуйского городского округа подверглось дрона-камикадзе. В Донецке и Горловке (ДНР) ранены 4 мирных жителя в результате обстрелов нацистов», — добавили «Два майора».

Минобороны РФ это никак не комментировало.

Фото: МО РФ

Сводка от военкора Евгения Лисицына

«Кременское направление. Сообщается о масштабной подготовке Россией к штурму Купянска, что может указывать на планы к отводу украинских войск на другой берег Оскола. После потери ключевых позиций ВСУ планируют обороняться на западном берегу Оскола и в западной части Купянска, перебрасывая резервы через Харьков и Чугуев. Херсонское направление. В районе Крынок российские войска усилили удары по укреплениям ВСУ, используя фугасные авиабомбы для значительных разрушений и подавления активности украинских подразделений. Краснолиманское направление. ВС РФ активно продвигаются на Краснолиманском направлении, взяв под контроль ключевые высоты между Ямполовкой и Тернами. Ожидается, что освобождение этих населенных пунктов от украинских формирований может произойти в ближайшее время», — отметил он.

Минобороны РФ это никак не комментировало.

Сводка от WarGonzo

«На Запорожском направлении ВС РФ при поддержке артиллерии продвинулись юго-восточнее села Работино. По открытой местности. Поэтому об их закреплении здесь говорить рано. Под ударами украинские войска в Пятихатках, Белогорье, Гуляйполе и Малиновке. Российские — в Копанях, Новопрокоповке, Вербовом, Новофёдоровке и Марфополе. На Угледарском участке ВС РФ пытались продвинуться к Золотой Ниве. Без успеха. Российские средства дальнего поражения работали по ВСУ в Полтавке, Ровнополе, Старомайорском, Урожайном, Пречистовке, Угледаре и Водяном (не путать с одноименным населенным пунктом северо-западнее Донецка). Украинские били по ВС РФ в Приютном, Заветном Желании, Новодонецком и Павловке. На Бахмутском направлении ВС РФ стремятся вернуть инициативу на высотах северо-западнее Клещеевки. По позициям ВСУ плотно работает артиллерия. Также российские войска атаковали Богдановку. Под обстрелами ВСУ в Андреевке, Ивановском, Григоровке, Выемке и Верхнекаменском. Украинская артиллерия работала по ВС РФ в Бахмуте и Ягодно», — пишет источник.

WarGonzo отметил, что на Херсонско-Крымском направлении ВСУ продолжают удерживать плацдарм в Крынках.

Фото: МО РФ

«Атаки на расположения российских войск на самом полуострове можно комментировать по-разному. Мы не будем. Они просто есть. И это данность. На левобережье Днепра в Крынках ВСУ пытались расширить свой плацдарм. Но, в основном, пришлось ходить направо. Впрочем, ВС РФ тоже не смогли окончательно отправить их в этом направлении. Луганское направление. Тут у ВС РФ случился серьезный рывок к ключевому логистическому пункту украинской группировки на левом берегу реки Жеребец — Тернам. Также они взяли высоты Крахмального. Низины Табаевки — спорный район. Синьковку ВС РФ решили больше в лоб не брать. Планомерно обходят с северо-запада. Объективно: для ВС РФ Луганское направление на данный момент является самым перспективным в плане продвижения», — добавили авторы канала.

Минобороны РФ это никак не комментировало.

Сводка от «Рыбаря»

«Российские войска вновь нанесли удар по энергетической инфраструктуре Кривого Рога: помимо проблем с электро- и водоснабжением в городе, это привело к приостановке технологических процессов на предприятии „Арселор Миттал“. В приграничных районах Сумской и Харьковских областей украинские формирования оборудуют линии обороны, а также пытаются предпринять меры для борьбы с российскими разведгруппами, чьи успешные рейды не раз наносили урон ВСУ. В Крынках на Херсонском направлении по позициям противника работает тактическая авиация, точно уничтожая подвалы с укрывающимися там членами украинских формирований. На правом берегу Днепра продолжается контрбатарейная борьба с применением барражирующих боеприпасов», — добавил источник.

Минобороны РФ это никак не комментировало.

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