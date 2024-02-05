Сенатор пообещала ВСУ сюрпризы на Белорусском направлении и в Крыму Сенатор Ковитиди: Крымское направление полно сюрпризов для ВСУ

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Приближение марта 2024 года все больше внушает страх противникам России, сказала в беседе с NEWS.ru сенатор от Крыма Ольга Ковитиди. По ее словам, Вооруженные силы РФ подготовили много сюрпризов на Белорусском и Крымском направлениях.

Им и на Крым пойти хотелось бы, устроив отвлекающий шум в стороне от полуострова, но здесь все ходы Россией просчитаны. Более того, противник четко осознает, что Крымское направление полно сюрпризов и домашних заготовок. Что касается Белорусского направления, можно ожидать шумную диверсионную вылазку с широким информационным фоном, под прикрытием украинской группировки с характерными для ВСУ притопыванием и прицокиванием. Очевидно, что доживающему последние деньки и дышащему на ладан киевскому режиму главное не победа над Россией, а участие, — сказала сенатор.

Она добавила, что план организации внутреннего мятежа в России провалился, а «майданные мечты» растаяли, как и контрнаступление ВСУ. Поэтому, продолжила Ковитиди, Запад теперь довольствуются не полной победой над Россией, а затягиванием войны, пытаясь любыми способами хотя бы ослабить РФ.

Сенатор отметила, что на противостояние с Россией НАТО тратит не только финансы и вооружение, но и огромные человеческие ресурсы стран, населения которых Западу не жаль. По словам Ковитиди, враги России хотят ее обескровить, поэтому им необходимо, чтобы РФ воевала сразу на нескольких фронтах.

Ранее британский аналитик Александр Меркурис выразил мнение, что армия РФ управляется опытными и образованными людьми с высоким уровнем профессионализма. По его словам, российское командование, как и политическое руководство в Кремле, не склонно идти на риск и совершать необдуманные поступки.

Также Меркурис предположил, что ВСУ в ближайшее время потеряют важный плацдарм в районе Крынок. По мнению аналитика, это поставит крест на планах Киева возобновить наступление в сторону Крыма. Украинские войска понесли значительные потери, а Россия имеет пятикратное преимущество.