В Великобритании предрекли ВСУ потерю важного плацдарма Аналитик Меркурис допустил потерю ВСУ плацдарма в районе Крынок

Фото: МО Украины

Вооруженные силы Украины в ближайшее время потеряют важный плацдарм в районе Крынок, предположил британский аналитик Александр Меркурис в эфире YouTube-канала Duran. По мнению аналитика, это поставит крест на планах Киева возобновить наступление в сторону Крыма.

Плацдарм практически на грани коллапса, украинские бойцы едва ли могут оказать хоть какое-то сопротивление. <...> Оставшихся там солдат, очевидно, мало, многие из них очень больны, условия на плацдарме совершенно адские, — заявил Меркурис.

Армия Украины потеряла по меньшей мере 408 тысяч солдат в ходе конфликта с Россией, отметил автор Telegram-канала «Шепот фронта» Руслан Татаринов. По его словам, некрологи были опубликованы в украинских СМИ и социальных сетях. Татаринов отметил, что ВСУ несут наибольшие потери в районе населенных пунктов Крынки и Купянск. В Сумской области погибло много офицеров Ужгородского пограничного отряда, чьи заставы «прочистил» спецназ России, уточнил он.

Ранее украинский разведчик в беседе с британским изданием Financial Times заявил, что на восточном берегу Днепра в Крынках российская армия идет в мощное наступление. По его словам, ВСУ на этом участке держатся из последних сил.