В Британии рассказали о сильной стороне армии России Британский аналитик Меркурис: армия России управляется профессионалами

Фото: Евгений Биятов/РИА Новости

Армия РФ управляется опытными и образованными людьми с высоким уровнем профессионализма, заявил британский аналитик Александр Меркурис в интервью YouTube-каналу Danny Haiphong. По его словам, российское командование, как и политическое руководство в Кремле, не склонно идти на риск и совершать необдуманные поступки.

Нам очень трудно знать наверняка, что намеревается делать Россия. Единственное, что мы можем точно сказать о ее армии, так это то, что ею управляют профессионалы. Там находятся люди, которые изучали военное дело, — сказал Меркурис.

Ранее он рассказал, что российская армия успешно уничтожает артиллерийские установки Вооруженных сил Украины. Меркурис также сообщил об удачных атаках российских тяжелых огнеметных систем «Солнцепек», которые привели к отступлению украинских подразделений в районе Харькова.

Также Меркурис предположил, что ВСУ в ближайшее время потеряют важный плацдарм в районе Крынок. По мнению аналитика, это поставит крест на планах Киева возобновить наступление в сторону Крыма. Украинские войска понесли значительные потери, а Россия имеет пятикратное преимущество.

До этого Меркурис отметил, что президент Украины Владимир Зеленский поддерживает миф о возможности захвата российских территорий, чтобы и дальше удерживать власть. Политическая карьера Зеленского сейчас висит на волоске, как считает аналитик, поэтому все, что помогает главе государства удержаться на плаву, это продолжение боевых действий и громкие заявления о вторжении в Крым.