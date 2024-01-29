На Западе раскрыли главную стратегию российских войск на Украине Меркурис: Россия выбивает артиллерийские расчеты ВСУ на фронте

Фото: МО Украины

Российская армия успешно уничтожает артиллерийские установки Вооруженных сил Украины, заявил британский аналитик Александр Меркурис в своем видеоблоге на YouTube. Кроме того, Меркурис сообщил об удачных атаках российских тяжелых огнеметных систем (ТОС) «Солнцепек», которые привели к отступлению украинских подразделений в районе Харькова.

Стратегия заключается в том, чтобы заставить ВСУ гадать об истинных планах российских военных. При этом они продолжают выбивать украинские артиллерийские позиции и наносить жестокие потери живой силе противника, — отметил Меркурис.

Ранее американское издание Foreign Affairs писало, что украинская армия не в состоянии эффективно использовать американские реактивные системы залпового огня HIMARS и ракеты ATACMS. Авторы напомнили, что эти системы используют для наведения на цель GPS и ВС России научились глушить этот сигнал. Кроме того, российские военные стали в меньшей степени полагаться на крупные узлы снабжения в пределах досягаемости этого вооружения.

До этого американский YouTube-канал Military TV сообщал, что системы противовоздушной обороны западного производства, которые есть на вооружении ВСУ, не смогли перехватить ни одну российскую сверхзвуковую ракету X-22. Она может поразить цель с неожиданной траектории, что является настоящим испытанием для ПВО.