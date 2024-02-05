Битва за Авдеевку 5 февраля: удалось ли ВС РФ взять город в кольцо, сводка

Фото: МО РФ

Российская армия продолжает развивать успех на Авдеевском направлении, пишут «Два майора». Что сейчас происходит у Марьинки, какие последние новости сегодня приходят с этого участка фронта СВО, о чем пишут военкоры 5 февраля?

Ситуация у Авдеевки и Марьинки 5 февраля 2024 года

«На Авдеевском направлении ВС России развивают успех: удалось зайти на позиции ВСУ в лесу севернее фильтровальной станции, продвижение до 1 километра в глубину. Наши обошли „Голубые озера“ и зашли в городскую застройку. Враг оценивает ситуацию как критическую, для поднятия боевого духа телевидение противника показало 1 танк „Абрамс“, якобы следующий на направление. На юге Авдеевки есть продвижение наших передовых подразделений на несколько сотен метров вдоль Спортивной и Соборной улиц. По „Авдеевском мешку“ постоянно работает наша авиация и артиллерия», — отметили «Два майора».

WarGonzo пишет, что на Донецком фронте после артобстрелов российские войска продолжили штурм Новомихайловки с юго-востока и северо-востока.

«Со стороны ВСУ поселок удерживают в основном десантники. Дерутся резво, несмотря на полуокружение. Также ВС РФ при поддержке средств дальнего поражения атаковали у Георгиевки, города Красногоровка, Первомайского, на юго-восточных и северо-восточных окраинах Авдеевки. На последнем из перечисленных участков продвинулись в городскую черту. Под обстрелами украинские позиции в Победе, Бердычах, подконтрольной ВСУ Новобахмутовке (одноименный населенный пункт восточнее за ВС РФ), Александрополе (село к северу от Донецка) и Торецке. Российские — в Марьинке, Старомихайловке, Донецке и селе Красногоровка», — сообщил источник.

Военкор Евгений Лисицын пишет, что российские войска добились прорыва в районе Авдеевки, продвинувшись на один километр и перерезав трассу Н-20, что позволило им войти в лесопосадки у Донецкой фильтровальной станции.

«На северном фланге основное внимание сосредоточено в районе Степового, а на южном — на боях в районе Первомайского и Невельского. ВСУ пытаются остановить продвижение российских подразделений, которые активно давят и стремятся прорвать оборону», — добавил он.

«Военкоры Русской Весны» пишут, что в Авдеевке у ВСУ наблюдается критическое положение, армия России продвинулась на один километр, перерезав трассу Н-20.

Фото: МО РФ

«Российские подразделения с боями прорвались более чем на один км, пересекли шоссе Н-20 и вошли в лесопосадки у Донецкой фильтровальной станции (ДФС). Об успехе наших войск вопят весь день украинские военные аналитики: „Русским удалось зайти на наши позиции в лесу севернее фильтровальной станции, продвижение до километра в глубину нашей обороны“. ВСУ пытаются остановить продвижение россиян, но они, несмотря ни на что, продолжают давить. На северном фланге Авдеевки российские войска давят в районе Степового и с территории СТ „Ивушка“ в направлении Степовой и Першотравневой улиц. На южном фланге Авдеевки также не прекращаются бои. Российские войска активизировали штурмовые действия в районе Первомайского и Невельского, Тоненького и Северного. Генштаб ВСУ в вечерней сводке сообщает, что армия России при поддержке авиации провела за день 31 атаку: 21 — в районах Новобахмутовки, Степового, Авдеевки и еще 10 атак возле Тоненького, Северного, Первомайского и Невельского, стремясь прорвать оборону ВСУ», — добавил источник.

«Военная хроника» пишет, что на Авдеевском направлении ВС РФ пересекли шоссе Н-20 и вклинились в лесопосадки к северу от фильтровальной станции.

«Донецкая фильтровальная станция длительное время остается одной из самых сложных для штурма позиций. Если в ближайшее время российским силам удастся создать условия для ее оставления и/или относительно быстрого захвата, то линия обороны ВСУ в восточной части Авдеевки может существенно сдвинуться влево. Из-за больших потерь ВСУ в последние недели и сложностей с логистикой задача удерживаться на новых рубежах для украинской армии может оказаться трудновыполнимой», — отметил источник.

Минобороны РФ это никак не комментировало.

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