ВСУ попали в критическую ситуацию на двух направлениях. Что будет дальше?

Фото: МО Украины

Критическая ситуация для ВСУ в Крынках и Авдеевке, штурм левого берега Днепра с заблокированными рациями, необычные французские противотанковые мины HPD2A2, информация о погибших и пропавших без вести солдат ВС РФ — российские военкоры в своих Telegram-каналах обсуждают последние новости в зоне СВО на сегодня. Подробнее — в обзоре NEWS.ru.

Александр Коц рассказал о проблемах ВСУ у Херсона и в Авдеевке

«Ситуация в Крынках (Херсонская область) для украинской стороны критическая. Есть данные, что потери ВСУ убитыми и ранеными здесь за весь период этой странной операции оцениваются от четырех до семи тысяч военнослужащих. Живых и боеспособных солдат там сейчас несколько десятков. Подготовленные и мотивированные закончились, посылают то, что есть. Отсюда — пленные и дезертиры. Несмотря на огромные потери, украинское командование продолжает отправлять морпехов, бойцов территориальной обороны и мобилизованных на левый берег Днепра. А российская армия на регулярной основе пресекает попытки ротации и высадки новых десантов рядом с Крынками, нанося потери противнику. Также с украинской стороны поступает информация, что от безысходности киевский режим решил финансово поддержать „смертников“ и пообещал им большие премии за „удержание и расширение“ так называемого плацдарма. Но финансовое стимулирование не сильно сказалось на росте добровольцев получить билет в один конец. Также есть случаи саботирования приказов командования на этом направлении. Замысел устроенной Киевом бойни в Крынках остается загадкой», — отметил военкор.

Фото: МО Украины

Коц также обратил внимание, что украинские журналисты пишут о критической ситуации для ВСУ в Авдеевке.

«По Авдеевке паническое от противника. Российские подразделения закрепились на одной из улиц на северной окраине Авдеевки. Если мерить по прямой, то передовые подразделения ВС РФ находятся в полутора километрах от въезда в город. Российские штурмовики, пользуясь пасмурной погодой, вошли в город с северо-востока, со стороны Авдеевского карьера. Они обошли украинские боевые порядки и закрепились в застройке. Это означает, что до основной логистической артерии ВСУ остаются сотни метров. Две недели назад ВС РФ сумели зайти на две улицы на южной окраине города. Авдеевка нуждается в свежих резервах и ротации подразделений 110-й бригады ВСУ, необходимы боеприпасы — поставки также крайне малы, ВС РФ имеют большое преимущество в средствах поражения. ВС РФ развернули настоящую охоту за украинскими операторами дронов в городе — любые сооружения и места установки антенн подвергаются ударам артиллерии и бомбардировке управляемыми авиабомбами. Российская авиация бомбит практически беспрепятственно. Резервы ВС РФ сосредоточивают под Авдеевкой гораздо быстрее украинского командования», — добавил журналист.

Минобороны РФ это никак не комментировало.

«Военная хроника»: «ВСУ пытаются штурмовать левый берег Днепра с заблокированными рациями»

«Командование 35-й и 36-й бригад морской пехоты отправляет пополнение из мобилизованных на левый берег Днепра с радиостанциями на заранее предустановленных частотах. Такое вмешательство необходимо из-за недоверия к принудительно мобилизованным военным: на заранее запрограммированных частотах десантные группы ВСУ могут связываться только с подразделениями на правом берегу. Остальные частоты заблокированы, чтобы украинские военные не нарушили систему связи и не могли связаться с российскими войсками, чтобы сдаться в плен. Недоверие к мобилизованным и брошенным на левый берег военным объясняется кадровыми особенностями: в десантные группы, отправляемые на левый берег, в последнее время попадают разнообразные „залетчики“ — алкоголики, наркоманы и „отказники“ из подразделений на разных участках фронта, которых командование ВСУ перед отправкой заблаговременно вносит в списки пропавших без вести. Основными задачами такого контингента на левом берегу на протяжении трех месяцев остаются физическое присутствие на левом берегу и наблюдение», — отметили авторы канала.

Фото: МО Украины

Борис Рожин рассказал о необычных противотанковых минах у ВСУ

«Французские пластиковые неизвлекаемые противотанковые мины HPD2A2 на вооружении противника. Боевая часть мины представляет собой около 3,3 кг смеси гексогена и тротила, способной пробивать от 100 до 150 миллиметров брони. При этом HPD2A2 снабжена так называемым сбрасывающим зарядом, который срабатывает первым и расчищает слой земли для более эффективного поражения техники. Сама же мина снабжена устройством, чувствительным к миноискателям, что также вызывает ее подрыв», — написал военный эксперт.

Александр Сладков рассказал, где можно получить данные о бойцах ВС РФ в зоне СВО

«Есть у нас „Горячая линия“, есть военкоматы. Да, действительно, много случаев, когда родственники долгое время находятся в неведении, переживают, ищут, и тут на них выходят информационные специалисты врага и начинают свою работу: дезинформируют, собирают разведывательную информацию, еще более травмируют родственников попавшего в беду солдата. Ко мне часто обращаются, но у меня личного ресурса поиска нет, я тоже советую обращаться на „Горячую линию“. Не все гладко бывает, понимаю мам и пап, жен и сестер, желающих как можно скорее получить информацию, но худшего варианта, чем общение с украинским ЦИПСО, нет», — обратил внимание военкор.

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