«Украина — это труп»: в Польше оценили будущее Киева без поддержки США Polskie Radio: Украина не сможет выжить без американской помощи

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Киев не сможет выжить без помощи Запада, заявил польский эксперт Ягеллонского клуба Марцин Кендзерский в интервью Polskie Radio. По его мнению, украинская сторона не удержит фронт, если останется без поддержки со стороны Вашингтона.

При таком падении ВВП сложно говорить о способности Украины выжить самостоятельно. <...> Украина — это труп, — считает Кендзерский.

По его словам, одобренный ЕС пакет помощи Украине в размере €50 млрд едва ли сможет повлиять на положение дел в стране. Эксперт считает, что европейские деньги в первую очередь пойдут на выплату долгов Киева. Большее значение, считает Кендзерский, имеет поддержка со стороны США, в рамках которой предполагается закупка вооружений для ВСУ. Он предупредил, что без американских поставок украинский фронт может обвалиться.

На сегодняшний день перспективы Украины не особо оптимистичны, — заключил Кендзерский.

1 февраля в ходе саммита ЕС в Брюсселе лидеры стран объединения договорились предоставить Украине долгосрочную помощь на €50 млрд. Пакет помощи рассчитан на 2024–2027 годы и предполагает выделение по €12,5 млрд в год.

Кроме того, издание Politico сообщало, что Киев может получить от США высокоточные реактивные снаряды GLSDB. Передача вооружений запланирована в рамках анонсированных в 2023 году поставок.