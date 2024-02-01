Украина получит новый поток денег от Европы Евросоюз согласился выделить Украине €50 млрд

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Шарль Мишель

Лидеры Европейского союза договорились предоставить Украине долгосрочную помощь на €50 млрд, сообщил глава Евросовета Шарль Мишель в Twitter (Х). Решение было принято на саммите ЕС в Брюсселе. Как объяснил Мишель, в Европе знают, «что поставлено на карту».

Все 27 лидеров согласовали дополнительные €50 млрд на поддержку Украины в рамках многолетнего бюджета ЕС. Это обеспечит устойчивое, долгосрочное и предсказуемое финансирование для Украины. ЕС сохраняет лидерство и ответственность в поддержке Украины, — сказано в сообщении.

Программа рассчитана на 2024–2027 годы, в среднем по €12,5 млрд в год. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в Telegram назвал ее помощью для финансирования бюджетного дефицита. Он поблагодарил Евросоюз и заявил, что каждый голос европейских лидеров — вклад в «общую победу».

Известно, что против уже принятого решения выступала Венгрия. Премьер-министр страны Виктор Орбан заявлял, что украинский конфликт может быть решен только путем прекращения огня и переговорами. Иного пути, по его словам, нет. Именно поэтому Венгрия противилась выделению Киеву €50 млрд, так как это как раз «военное решение» вопроса.

Глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель призвал членов организации одобрить увеличение Европейского фонда мира на €5 млрд для помощи Украине. Он также пригрозил странам, которые откажутся от этой инициативы, заявив, что в противном случае им придется платить «более высокую цену».

До этого глава Фонда госимущества Украины Виталий Коваль сообщил, что в бюджет страны поступили первые $850 тысяч, которые были арестованы у России. По его словам, эти средства были отняты в том числе у миллиардера Олега Дерипаски.