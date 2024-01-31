Стало известно, когда США могут передать реактивные снаряды Украине Politico: Украина может 31 января получить от США реактивные снаряды GLSDB

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Украина может в среду, 31 января, получить от США высокоточные реактивные снаряды GLSDB, сообщает издание Politico со ссылкой на четыре анонимных источника. Передача пройдет в рамках анонсированных в 2023 году поставок.

Пентагон успешно испытал предназначенную для Украины новую высокоточную бомбу дальнего радиуса действия, которая, как ожидается, уже в среду поступит на поле боя, — говорится в материале издания.

Снаряд GLSDB представляет собой так называемую «бомбу малого диаметра наземного базирования». Это совместная разработка компаний Boeing и Saab. Специалисты добавили к авиационной бомбе ракетный двигатель и приспособили ее к запуску с применением реактивных систем залпового огня (РСЗО). По словам создателей боеприпаса, дальность его полета превышает 150 километров. О включении GLSDB в один из пакетов военной помощи Киеву объявлялось в феврале 2023 года.

Ранее также стало известно, что лидеры стран Евросоюза намерены ускорить поставки боеприпасов на Украину. По данным СМИ, соответствующее заявление будет сделано на предстоящем саммите в Брюсселе в четверг, 1 февраля. Проект подготовленного документа также будет содержать выводы о выделении Киеву €5 млрд из внебюджетного Европейского фонда мира. Пока этот вопрос остается открытым.

Также сообщалось, что Нидерланды решили предоставить Украине €122 миллиона. Деньги пойдут на приобретение боеприпасов, военной техники и усовершенствование кибербезопасности. Эти финансовые ресурсы — часть общего бюджета Нидерландов, выделенного для помощи Киеву в 2024 году. В общей сложности Амстердам предусмотрел для этого €2 млрд.