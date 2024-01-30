Reuters: лидеры ЕС намерены ускорить поставки ракет Киеву

Фото: Staff Sgt. Oscar Gollaz/Keystone Press Agency/Global Look Press

Лидеры стран Евросоюза намерены ускорить поставки боеприпасов на Украину, пишет Reuters. По данным агентства, соответствующее заявление будет сделано на предстоящем саммите в Брюсселе в четверг, 1 февраля.

Проект подготовленного документа, с которым ознакомилось агентство, также будет содержать выводы о выделении Киеву €5 млрд из внебюджетного Европейского фонда мира. Пока этот вопрос остается открытым.

Европейский совет также подтверждает острую необходимость ускорить поставки боеприпасов и ракет, — следует из текста проекта.

Ранее сообщалось, что Европейская служба внешних связей разрабатывает новый план по оказанию помощи Украине. Он предусматривает создание фонда для обхода вето, наложенного Венгрией на выделение помощи Киеву. Фонд включит в себя порядка €6,5 млрд из активов внебюджетного Европейского фонда мира и будет выделять ежегодно до €5 млрд с 2024 по 2027 год.

Тем временем премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что украинский конфликт может быть решен только путем прекращения огня и переговорами. Иного пути, по его словам, нет. Именно поэтому Венгрия выступает против выделения Киеву €50 млрд, так как это как раз «военное решение» вопроса, подчеркнул он.

В связи с этим решением Орбана Евросоюз может саботировать экономику Венгрии, если она не снимет вето с помощи Киеву на саммите 1 февраля. Как считают в ЕС, Брюссель собирается поставить под угрозу венгерскую валюту, а также вызвать недоверие инвесторов в попытке нанести ущерб «рабочим местам и экономическому росту» страны.