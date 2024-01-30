Орбан назвал единственное решение конфликта на Украине Орбан: конфликт на Украине можно решить только дипломатическим путем

Фото: Reiner Zensen via www.imago-imag/Global Look Press

Виктор Орбан

Украинский конфликт может быть решен только путем прекращения огня и переговорами, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в интервью журналу Le Point. Иного пути, по его словам, нет. Именно поэтому Венгрия выступает против выделения Киеву €50 млрд, так как это как раз «военное решение» вопроса, подчеркнул он. Он отметил, что венгры его в этом поддерживают.

С течением времени мы убеждаемся, что военного разрешения конфликта на Украине не существует. Мы считаем, что единственное решение — дипломатическое. Оно предполагает прекращение огня и мирные переговоры, — приводит его слова журнал.

Ранее сообщалось, что Евросоюз может саботировать экономику Венгрии, если она не снимет вето с помощи Киеву на саммите в Брюсселе 1 февраля. Как отмечается, Брюссель намерен в случае необходимости ударить по «экономическим слабостям» Будапешта. В частности, ЕС собирается поставить под угрозу венгерскую валюту, а также вызвать недоверие инвесторов в попытке нанести ущерб «рабочим местам и экономическому росту» страны.

Это происходит на фоне возникших в Евросоюзе разногласий из-за лишения Венгрии права голоса. Некоторые страны-участницы переживают о последствиях подобного решения. Сообщается, что представители ряда стран Центральной и Восточной Европы опасаются использовать седьмую статью Договора о ЕС. В то же время остальные страны готовы выступить против Будапешта, что станет беспрецедентным случаем в истории ЕС.