В ЕС возникли разногласия из-за лишения Венгрии права голоса Politico: в странах ЕС заговорили о последствиях лишения Венгрии права голоса

Фото: Lev Radin/Keystone Press Agency/Global Look Press

В Евросоюзе возникли разногласия из-за лишения Венгрии права голоса, некоторые страны-участницы переживают о последствиях подобного решения, пишет Politico со ссылкой на европейских дипломатов. Источники газеты сообщили, что представители некоторых стран Центральной и Восточной Европы опасаются использовать седьмую статью Договора о ЕС.

Тем временем часть европейских чиновников заявили, что остальные страны готовы выступить против Будапешта, что станет беспрецедентным случаем в истории ЕС. Один из дипломатов подчеркнул, что, если премьер-министр Венгрии Виктор Орбан вновь заблокирует соглашение о выделении средств для Украины, лишение права голоса Венгрии может воплотиться в реальность.

Если премьер Венгрии Виктор Орбан действительно снова заблокирует соглашение о выделении €50 млрд для Украины на февральском саммите, использование статьи семь для лишения Венгрии права голоса может стать реальным вариантом, — заявил дипломат.

Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо ранее написал в своих соцсетях, что резолюция Европарламента с критикой Венгрии является безумием, а политика Евросоюза стала диктаторской. Политик отметил, что Брюссель пытается манипулировать теми странами-членами, которые действуют в соответствии с национальными интересами.