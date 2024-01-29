Названа сумма, которую Нидерланды выделят Украине Нидерланды выделят Украине €122 миллиона на военное оборудование

Фото: Presidential Office of Ukraine/Global Look Press

Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Нидерландов Марк Рютте

Нидерланды предоставят Украине €122 миллиона, сообщили в пресс-службе правительства страны. Деньги пойдут на приобретение боеприпасов, военной техники и усовершенствование кибербезопасности.

Нидерланды выделят 87 млн евро на закупку артиллерийских снарядов для Украины. 25 миллионов евро также будут перечислены в Международный фонд поддержки Украины (IFU) на приобретение военного оборудования, — заявили в кабмине правительства Нидерландов.

Дополнительные €10 млн будут вложены в укрепление кибербезопасности Украины. Эти финансовые ресурсы — часть общего бюджета Нидерландов, выделенного для помощи Киеву в 2024 году. В общей сложности Амстердам предусмотрел для этого €2 млрд.

Напомним, почти две трети жителей Нидерландов (62%) опасаются возможного нападения России, свидетельствуют результаты опроса. Половина респондентов (48%) обеспокоены вероятными кибератаками, которые могут парализовать инфраструктуру в стране. Согласно итогам исследования, 51% опрошенных считают, что властям Нидерландов стоит активнее готовиться к возможной войне.

Ранее полковник в отставке Анатолий Матвийчук предположил, что у ВСУ остались только неприкосновенные запасы оружия, которого хватит максимум на месяц, если Запад прекратит поставки. По его словам, украинская армия находится в низкой степени боеготовности.