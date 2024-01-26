В Нидерландах испугались «нападения России» RTL Nieuwspanel: большинство жителей Нидерландов опасаются «нападения России»

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Почти две трети жителей Нидерландов (62%) опасаются возможного нападения России, свидетельствуют результаты опроса, проведенного телеканалом RTL Nieuwspanel. Половина респондентов (48%) обеспокоены вероятными кибератаками, которые могут парализовать инфраструктуру в стране.

Согласно итогам исследования, 51% опрошенных считают, что властям Нидерландов стоит активнее готовиться к возможной войне. Так, 57% респондентов одобряют создание национальных запасов продовольствия, топлива и медикаментов. Четверть участников опроса отметили, что пока в этом нет необходимости.

Более половины респондентов полагают, что правительству Нидерландов следует проводить информационные кампании о том, «как действовать в военной ситуации». При этом 56% опрошенных заявили, что запасаться водой, продуктами, фонариком и радиоприемником на батарейках пока не нужно. 27% участников исследования намерены собрать «тревожный чемоданчик» на случай экстренных ситуаций.

В исследовании, проведенном в период с 24 по 25 января, приняли участие 20 тысяч «членов дискуссионной группы» канала из 42 тысяч человек.

До этого глава Военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр заявил, что оборонные планы Альянса были разработаны прежде всего на случай конфликта с Россией. По его словам, РФ расценивается как одна из основных угроз Блоку. Бауэр поставил Россию на один уровень с террористическими группировками.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ответ сообщил, что Москва внимательно ознакомится с планами Германии разработать оборонный план. По его словам, власти ФРГ встали на путь конфронтации с Россией.