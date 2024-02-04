«Ситуация критическая»: военкор заявил о тяжелом положении ВСУ в Крынках Военкор Коц назвал критической ситуацию для ВСУ в Крынках

Фото: МО Украины

Для Вооруженных сил Украины складывается критическая ситуация в районе населенного пункта Крынки на Херсонском направлении в зоне специальной военной операции, считает военкор Александр Коц. Как написал журналист в своем Telegram-канале, есть данные, что потери украинской армии на этом участке фронта составили от четырех до семи тысяч военных.

Ситуация в Крынках для украинской стороны критическая. Есть данные, что потери ВСУ убитыми и ранеными здесь за весь период этой странной операции оцениваются от 4 до 7 тысяч военнослужащих. Живых и боеспособных солдат там сейчас несколько десятков. Подготовленные и мотивированные закончились, посылают то, что есть. Отсюда — пленные и дезертиры, — высказался Коц.

Журналист добавил, что украинское командование продолжает отправлять бойцов на левый берег Днепра, несмотря на большие потери. По словам Коца, российская армия регулярно пресекает попытки ротации противника в районе Крынок. Помимо этого, как написал военкор, есть информация, что в Киеве пообещали бойцам премии за удержание и расширение так называемого плацдарма.

Ранее российские войска уничтожили два пункта временной дислокации ВСУ вместе с личным составом на правом берегу реки Днепр. Как подчеркнули в Минобороны РФ, корректировка огня осуществлялась при помощи беспилотника, который фиксировал попадание в цель и ее ликвидацию. За сутки украинская армия потеряла на Херсонском направлении около 35 бойцов и военную технику.