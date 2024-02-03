ВСУ потеряли два пункта дислокации на правом берегу Днепра МО РФ: артиллеристы уничтожили два пункта дислокации ВСУ на правом берегу Днепра

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ

Артиллеристы — десантники российской группировки войск «Днепр» уничтожили два пункта временной дислокации Вооруженных сил Украины (ВСУ) вместе с личным составом на правом берегу реки Днепр, сообщили в Министерстве обороны РФ. Там отметили, что корректировка огня осуществлялась при помощи беспилотного летательного аппарата (БПЛА), фиксировавшего попадание в цель и ее ликвидацию.

В ходе выполнения боевых задач десантники артиллерийского соединения ВДВ нанесли удары из 152-миллиметровых гаубиц 2А36 «Гиацинт-Б» по выявленным разведывательными подразделениями целям на правобережье реки, находящимся под контролем украинских формирований, — рассказали в оборонном ведомстве.

По данным Минобороны от 2 февраля, за сутки украинская армия потеряла на Херсонском направлении порядка 35 военнослужащих, танк, артиллерийскую систему М777 и две самоходные установки «Гвоздика».

Ранее в оборонном ведомстве рассказали, как подразделения ВДВ из состава группировки «Днепр» при помощи «Ланцетов» уничтожили танк ВСУ на правом берегу Днепра в Херсонской области. Кроме того, российские военные ликвидировали украинскую самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика».

Помимо этого, расчет самоходной гаубицы «Мста-СМ1» российской группировки войск «Запад» уничтожил восемь единиц техники Вооруженных сил Украины на Купянском направлении. В Минобороны России проинформировали, что корректировка огня осуществлялась при помощи беспилотников.