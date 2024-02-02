Расчет самоходной гаубицы «Мста-СМ1» расстрелял технику ВСУ у Купянска МО: российская артиллерия уничтожила восемь единиц техники ВСУ под Купянском

Фото: MOD Russia/via Globallookpress.com

Расчет самоходной гаубицы «Мста-СМ1» российской группировки войск «Запад» уничтожил восемь единиц техники Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Купянском направлении, сообщили в Министерстве обороны РФ. Там уточнили, что огонь самоходки корректировали операторы беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

Мы навелись, огонь. Нам сказали, еще три снаряда туда же. В результате все цели — восемь единиц техники — были поражены, — рассказал командир самоходной установки.

На опубликованном видео показана работа установки. Машина едет по заснеженной дороге, затем останавливается и совершает выстрелы.

Ранее в Минобороны России заявили, что на территории Херсонской области экипаж российского танка Т-62М уничтожил с закрытой огневой позиции опорный пункт ВСУ на правом берегу реки Днепр. Корректируемый огонь велся с расстояния около 3 км. Потери противника составили до 15 военнослужащих, как убитых, так и раненых.

Также стало известно, что самоходные гаубицы 2С5 «Гиацинт-С» из состава войск группировки «Запад» ликвидировали минометный расчет и замаскированные позиции ВСУ на Купянском направлении. Устранение выявленных целей подтверждено с беспилотных летательных аппаратов.