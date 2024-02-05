Военэксперт рассказал, как переданный ВСУ «металлолом» повлияет на СВО Военэксперт Леонков: передаваемое ВСУ оружие не может переломить ситуацию на СВО

Фото: U.S. Army/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

БМП Bradley

ВСУ получают вполне работоспособную военную технику, которую именуют «металлолом», отметил в комментарии NEWS.ru военный эксперт Алексей Леонков. Однако, по его словам, оснащение украинской армии недостаточно, чтобы переломить ход спецоперации.

Я думаю, металлолом — чисто политическое название. Если бы это была списанная техника, мы не возмущались по этому поводу. Вполне пригодная, работоспособная техника, которая может принимать участие в боевых действиях. США наскребает образцы советского вооружения и передает Украине. Чтобы у нас были с этим проблемы, нужно большое количество вооружений, тяжелой техники. Киеву нужно больше самолетов, средств ПВО, а Запад не может это предоставить, — уточнил он.

Леонков отметил, что это не влияет на стратегическую ситуацию, но влияет на моменты, происходящие на линии боевого соприкосновения. Он напомнил, что Украине было рекомендовано занять оборонительные позиции, но до сих пор они продолжают штурмовые действия, которые не приносят результата.

Для обеспечения «штурмовки», объяснил Леонков, необходимы некоторые виды вооружений, прежде всего транспорта, чтобы производить ротацию, огневую поддержку. При этом ВС РФ уничтожают бронетехнику, танки, артиллерийские комплексы.

Таким образом они набираются для ВСУ с мира по нитке. Переломить ситуацию такими сборами невозможно, но поддержать наступательный или оборонительный пыл ВСУ удается, — резюмировал эксперт.

Ранее военный эксперт, заведующий кафедрой политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова Андрей Кошкин допустил, что страны Запада будут наращивать объемы поставок оружия Украине. Он высказал мнение, что партнеров Киева не устраивает уход ВСУ в оборону. По его словам, союзники Украины будут помогать ей в подготовке нового весеннего контрнаступления, поэтому наращивание поставок техники и боеприпасов продолжится.