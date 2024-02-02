Военэксперт предупредил о риске роста поставок оружия на Украину Военэксперт Кошкин: Запад будет передавать Украине еще больше оружия

Фото: МО Украины

Страны Запада будут наращивать объемы поставок оружия Украине, считает военный эксперт, заведующий кафедрой политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова Андрей Кошкин. В беседе с Lenta.ru он высказал мнение, что партнеров Киева не устраивает уход ВСУ в оборону.

Продавили в Евросоюзе €50 млрд евро на четыре года — по 12,5 млрд в год, а Вашингтон обещал сразу 61 млрд в год. <...> Деньги идут, вооружение тоже идет для поддержания конфликта. Конфликт должен теплиться, конфликт должен идти, — пояснил эксперт.

По его словам, союзники Украины будут помогать ей в подготовке нового весеннего контрнаступления, поэтому наращивание поставок техники и боеприпасов продолжится. Стратегическая оборона, к которой сейчас перешли ВСУ, Западу не нужна, резюмировал специалист.

Ранее коллега Кошкина, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова Олег Глазунов предположил, что анонсированное на Украине новое весеннее контрнаступление, скорее всего, ограничится одним районом. При этом аналитик усомнился в наличии у украинской армии ресурсов, необходимых для масштабной кампании.