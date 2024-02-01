Военэксперт назвал предполагаемые масштабы весеннего наступления ВСУ Военэксперт Глазунов: новое наступление ВСУ произойдет в одном районе

Фото: МО РФ

Анонсированное на Украине новое весеннее контрнаступление, скорее всего, ограничится одним районом, считает военный эксперт, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова Олег Глазунов. В беседе с Lenta.ru он усомнился в наличии у украинской армии необходимых для масштабной кампании ресурсов.

На Украине проводят еще одну мобилизацию, и они с помощью Евросоюза и США смогут подготовить еще несколько бригад для контрнаступления. Это не будет контрнаступлением по всей линии фронта, это будет где-то в одном районе. <...> Оно будет иметь больше пропагандистский характер, чем стратегический, — высказал мнение эксперт.

По его словам, если эта операция и произойдет, то она точно не приведет к выходу ВСУ к границам России или на территорию Крыма. По его словам, на Украине не хватит ни людских, ни технических ресурсов на масштабные наступательные военные действия.

Ранее начальник Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Украины Кирилл Буданов заявил, что ВСУ пойдут в новое контрнаступление весной 2024 года. Он подчеркнул, что наступление России «полностью исчерпает» себя в марте.