Угон Ми-8 на Украину, пьяный Маск, ответ на удар по Крыму: что будет дальше Главные события недели — в обзоре NEWS.ru

Фото: Ron Sachs/Keystone Press Agency/Виктория Суконникова/ТАСС/NEWS.ru

Как удалось угнать российский вертолет Ми-8 на Украину, новые детали биографии миллиардера Илона Маска, массированный удар ВСУ по Севастополю — эти события стали одними из главных на минувшей неделе. Подробности и последствия — в обзоре NEWS.ru.

Как Россия ответит на удары по Севастополю

В ночь на 13 сентября Вооруженные силы Украины нанесли удар по Севастополю крылатыми ракетами, в результате два корабля Черноморского флота получили повреждения. Многие после этого задались вопросом, как Россия может защитить город от подобных атак ВСУ.

Министерство обороны России сообщило, что в ночь на 13 сентября ВСУ нанесли удар десятью крылатыми ракетами по судоремонтному заводу имени С. Орджоникидзе в Севастополе и тремя безэкипажными катерами — по отряду кораблей Черноморского флота на переходе морем.

По данным военного ведомства, средствами ПВО были сбиты семь крылатых ракет, патрульным кораблем «Василий Быков» уничтожены все безэкипажные катера. В результате попадания крылатых снарядов ВСУ получили повреждения два корабля, которые находились на ремонте.

Герой России генерал-майор авиации Сергей Липовой заявил NEWS.ru, что предотвратить новые атаки ВСУ на Севастополь реально, если усилить ПВО вокруг города, увеличив количество РЛС, а также самих установок ПВО.

Фото: Виктория Суконникова/ТАСС Дым от пожара на южной площадке Севморзавода Фото: Виктория Суконникова/ТАСС Дым от пожара на южной площадке Севморзавода Фото: vk.com/razvozhaev_m Последствия обстрела Севастополя Фото: vk.com/razvozhaev_m Последствия обстрела Севастополя Фото: Виктория Суконникова/ТАСС Последствия обстрела Севастополя Фото: Виктория Суконникова/ТАСС Последствия обстрела Севастополя Фото: Виктория Суконникова/ТАСС Последствия обстрела Севастополя Фото: Виктория Суконникова/ТАСС Последствия обстрела Севастополя Фото: Виктория Суконникова/ТАСС Последствия обстрела Севастополя Фото: Виктория Суконникова/ТАСС Последствия обстрела Севастополя Фото: Виктория Суконникова/ТАСС Дым от пожара на южной площадке Севморзавода Фото: Виктория Суконникова/ТАСС Дым от пожара на южной площадке Севморзавода

«Предотвратить новые удары по Севастополю реально, если переместить наши РЛС на новые места дежурства, увеличить их количество, а также число самих установок ПВО. Не должно быть слепых зон в радиолокационных полях, чтобы любая цель и на любой высоте, включая сверхмалую, обнаруживалась и уничтожалась. Сейчас военные сделают все необходимые выводы», — отметил он.

По его мнению, ВСУ могли атаковать Севастополь англо-французскими крылатыми ракетами Storm Shadow. Липовой отметил, что они легко сбиваются, но в случае с массовыми запусками все сложнее.

Экс-командующий Черноморским флотом РФ адмирал Владимир Комоедов сказал NEWS.ru, что надо организовать эшелонированную систему обороны Севастополя и военно-морской базы. По его словам, для этого можно использовать опыт Великой Отечественной войны.

«Вообще-то, Севастополю надо уже, конечно, проснуться в конце концов. В этой спячке находиться уже нельзя ни городу, ни военно-морской базе. Потому что сейчас это объект, который подвергается регулярным нападениям что с воздуха, что с моря. Уже надо построить такую оборону, которая будет эшелонированная, которая надежно защитит», — подчеркнул специалист.

Политический обозреватель Андрей Перла заявил, что «удары возмездия должны наноситься не только по объектам, но прежде всего по живой силе противника».

«А за живую силу противника стоит считать всех, кто голосовал за нынешние власти Украины и поддерживает их сейчас. Пусть еще скорее бегут от мобилизации в Европу», — сообщил он.

Министр обороны Сергей Шойгу подчеркнул, что в настоящее время ВС РФ активно отбивают атаки ВСУ. По его словам, главная задача армии — активная оборона и выбивание техники противника.

Фото: Евгений Епанчинцев/РИА Новости Войска радиоэлектронной борьбы (РЭБ)

«Продолжаем выбивать и выбивать, и выбивать технику, выбивать личный состав — всех, кто продолжает уже который месяц контрнаступление. Мы пережили, прошли уже весеннюю, летнюю кампании, сейчас уже осенняя кампания», — рассказал Шойгу.

Член комитета Госдумы Виктор Соболев обратил внимание, что ВС РФ должны улучшить системы ПВО.

«После атак на Севастополь становится ясно, что главное для нас — это защищать наши объекты и территории. В первую очередь необходимо улучшить противовоздушную оборону и вводить новые станции разведки воздушных целей, которые излучают радиолокационные волны. Именно поэтому они обходят наши средства ПВО», — добавил он NEWS.ru.

Как Маск упал в обморок в Москве после пары рюмок водки

В новой биографической книге «Илон Маск» авторства Уолтера Айзексона, вышедшей 12 сентября, американский бизнесмен, основатель SpaceX Илон Маск рассказал, как потерял сознание, выпив в 2002 году несколько рюмок водки на деловой встрече в Москве.

В 2002 году Маск планировал запустить миссию на Марс и выращивать там растения. Его первый план, названный «Марсианский оазис», включал отправку теплицы в космос. Маск приехал в Москву, чтобы купить несколько российских ракет-носителей для этой цели. Во время делового обеда с партнерами предпринимателю предложили немного закусок и большое количество водки. Также после застолья бизнесмену и его коллегам подарили по бутылке водки с портретом каждого на фоне Марса.

«Маск прикинул массу пищи и массу водки, и они оказались примерно одинаковыми. После нескольких тостов поддерживавший голову рукой бизнесмен потерял сознание и отключился, а его голова со стуком ударилась о стол. После этого Маск признался, что вряд ли впечатлил русских», — говорится в книге.

Фото: Rod Lamkey/Keystone Press Agency/Global Look Press Илон Маск

Как российский Ми-8 угнали на Украину

На минувшей неделе в СМИ и Telegram-каналах активно обсуждалась история угона российского вертолета Ми-8. По неподтвержденной информации, машина была угнана с аэродрома в Курске в начале августа, вместе с пилотом находилось еще два человека. Минобороны РФ эти данные не комментировало.

В СМИ информация о возможном угоне появилась в начале сентября. Однако сам инцидент, по имеющимся данным, мог произойти еще в начале августа, вертолет перегнали в Харьковскую область с аэродрома в Курске. За штурвалом, по данным журналистов, находился российский летчик Максим Кузьминов. Министерство обороны России ситуацию не комментировало.

Как пишет Telegram-канала Baza, инцидент произошел 9 августа. Через некоторое время Главное разведывательное управление (ГУР) Украины заявило, что военная разведка убедила Кузьминова угнать вертолет. По словам главы ГУР Кирилла Буданова, пилот вылетел на Украину с двумя сопровождающими на борту, от которых «затем пришлось избавиться, так как они не знали о краже Ми-8 и оказали сопротивление».

Источник пишет, что Кузьминов служил в 319-м отдельном вертолетном полку армейской авиации, пункт дислокации которого находился в Приморье. В Министерстве обороны РФ данную информацию не комментировали.

По данным Baza, на борту боевой машины также находились выпускники Военно-воздушной академии имени Жуковского и Гагарина и Сызранского летного училища — Никита и Хуршед, фамилии военнослужащих не называются.

Сам Кузьминов на пресс-конференции по случаю угона также заявлял, что Никиту и Хуршеда «ликвидировали».

Baza добавляет, что никому из родственников военных не сообщили об их судьбе после приземления угнанного вертолета. Минобороны России данную ситуацию не комментировало.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Ми-8

Генерал-майор ФСБ Александр Михайлов в беседе с MK.RU рассказал, что российский пилот на какое-то время будет нужен Киеву.

«Но, честно говоря, как личность и как специалист он не представляет никакой интеллектуальной или военной ценности. Поэтому не факт, что ему заплатят обещанные деньги и оставят спокойно жить в Незалежной, не исключено, что сами украинцы его просто где-то грохнут, чтобы ничего не платить», — заявил Михайлов.

По его словам, в первое время пилот необходим для пропаганды, а что с ним будет потом, неизвестно.

«Вы же помните историю с советским сотрудником госбезопасности Александром Литвиненко, сбежавшим в Великобританию? Он был элементом пропаганды достаточно продолжительное время, но потом, когда он надоел и британской разведке, и Березовскому, его просто „зачехлили“ — и все. И он исчез», — резюмировал генерал-майор ФСБ.

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