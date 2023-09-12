Илон Маск потерял сознание в Москве после пары рюмок водки Маск потерял сознание на банкете в Москве в 2002 году после выпитой водки

Фото: Patrick Pleul/ZB/Global Look Press

Илон Маск

Американский бизнесмен, основатель SpaceX Илон Маск рассказал, как потерял сознание, выпив в 2002 году несколько рюмок водки на деловой встрече в Москве, пишет Business Insider. Об этом предприниматель написал в новой биографической книге «Илон Маск» авторства Уолтера Айзексона, вышедшей 12 сентября.

В 2002 году Маск планировал запустить миссию на Марс и выращивать там растения. Его первый план, названный «Марсианский оазис», включал отправку теплицы в космос. Маск приехал в Москву, чтобы купить несколько российских ракет-носителей для этой цели. Во время делового обеда с партнерами предпринимателю предложили немного закусок и большое количество водки. Также после застолья бизнесмену и его коллегам подарили по бутылке водки с портретом каждого на фоне Марса.

Маск прикинул массу пищи и массу водки, и они оказались примерно одинаковыми. После нескольких тостов поддерживавший голову рукой бизнесмен потерял сознание и отключился, а его голова со стуком ударилась о стол. После этого Маск признался, что вряд ли впечатлил русских, — говорится в книге.

Ранее Владимир Путин высоко оценил достижения Илона Маска в космической сфере, назвав его выдающимся и талантливым человеком. По словам главы государства, правительство США помогало Маску в реализации различных проектов, связанных с космическими полетами. Россия намерена принять аналогичные меры и привлечь к разработкам частных инвесторов.