Стали известны личности членов экипажа угнанного на Украину вертолета Ми-8 Baza: кроме пилота на угнанном вертолете Ми-8 находились два члена экипажа

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Telegram-канал Baza cообщил, что кроме пилота Максима Кузьминова в состав угнанного для Украины вертолете Ми-8 входили еще два члена экипажа. По данным канала, на борту боевой машины также находились 28-летние выпускники Военно-воздушной академии имени Жуковского и Гагарина и Сызранского летного училища — Никита и Хуршед, фамилии военнослужащих не называются. Министерство обороны России данную ситуацию не комментировало.

Baza отмечает, что никому из родственников военных не сообщили об их судьбе после приземления вертолета. Главное разведывательное управление Украины и сам Кузьминов до этого заявляли о «ликвидации» экипажа. Место нахождения военных в настоящее время неизвестно.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в начале сентября переадресовал оборонному ведомству РФ вопрос относительно предполагаемого угона вертолета на Украину. По словам представителя Кремля, сам он не располагает сведениями, чтобы комментировать такую информацию.

Информация об угнанном вертолете стала распространяться в сентябре, тогда как сам инцидент, по имеющимся данным, мог произойти еще в начале августа, когда машину перегнали в Харьковскую область с аэродрома в Курске. Министерство обороны России ситуацию не комментировало.