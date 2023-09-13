Удары возмездия, активная оборона: как РФ ответит ВСУ на атаку Севастополя

Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС

В ночь на 13 сентября Вооруженные силы Украины нанесли удар по Севастополю крылатыми ракетами, в результате два корабля Черноморского флота получили повреждения. Как Россия может защитить город от подобных атак ВСУ?

Как ВСУ атаковали Севастополь 13 сентября

Министерство обороны России сообщило, что в ночь на 13 сентября ВСУ нанесли удар десятью крылатыми ракетами по судоремонтному заводу имени С. Орджоникидзе в Севастополе и тремя безэкипажными катерами — по отряду кораблей Черноморского флота на переходе морем.

По данным военного ведомства, средствами ПВО были сбиты семь крылатых ракет, патрульным кораблем «Василий Быков» уничтожены все безэкипажные катера. В результате попадания крылатых снарядов ВСУ получили повреждения два корабля, которые находились на ремонте.

Как ВС РФ могут защитить Севастополь от ВСУ

Герой России, генерал-майор авиации Сергей Липовой заявил NEWS.ru, что предотвратить новые атаки ВСУ на Севастополь реально, если усилить ПВО вокруг города, увеличив количество РЛС, а также самих установок ПВО.

«Предотвратить новые удары по Севастополю реально, если переместить наши РЛС на новые места дежурства, увеличить их количество, а также число самих установок ПВО. Не должно быть слепых зон в радиолокационных полях, чтобы любая цель и на любой высоте, включая сверхмалую, обнаруживалась и уничтожалась. Сейчас военные сделают все необходимые выводы», — отметил он.

По его мнению, ВСУ могли атаковать Севастополь англо-французскими крылатыми ракетами Storm Shadow. Липовой отметил, что они легко сбиваются, но в случае с массовыми запусками все сложнее.

Экс-командующий Черноморским флотом РФ адмирал Владимир Комоедов сказал NEWS.ru, что надо организовать эшелонированную систему обороны Севастополя и военно-морской базы. По его словам, для этого можно использовать опыт Великой Отечественной войны.

«Вообще-то, Севастополю надо уже, конечно, проснуться в конце концов. В этой спячке находиться уже нельзя ни как городу, ни как военно-морской базе. Потому что сейчас это объект, который подвергается регулярным нападениям что с воздуха, что с моря. Уже надо построить такую оборону, которая будет эшелонированная, которая надежно защитит», — подчеркнул специалист.

Он считает, что для этого можно использовать добровольцев территориальной обороны в качестве наблюдателей по типу службы воздушного наблюдения и оповещения, как было во время ВОВ.

Как может ответить Россия на удары по Севастополю

Политический обозреватель Андрей Перла заявил, что «удары возмездия должны наноситься не только по объектам, но прежде всего по живой силе противника».

«А за живую силу противника стоит считать всех, кто голосовал за нынешние власти Украины и поддерживает их сейчас. Пусть еще скорее бегут от мобилизации в Европу», — сообщил он «Царьграду».

Министр обороны Сергей Шойгу подчеркнул, что в настоящее время ВС РФ активно отбивают атаки ВСУ. По его словам, главная задача армии — активная оборона и выбивание техники противника.

«Продолжаем выбивать, и выбивать, и выбивать технику, выбивать личный состав — всех, кто продолжает уже который месяц контрнаступление. Мы пережили, прошли уже весеннюю, летнюю кампании, и сейчас уже осенняя кампания», — рассказал Шойгу.

Член комитета Госдумы Виктор Соболев обратил внимание, что ВС РФ должны улучшить системы ПВО.

«После атак на Севастополь становится ясно, что главное для нас — это защищать наши объекты и территории. В первую очередь необходимо улучшить противовоздушную оборону и вводить новые станции разведки воздушных целей, которые излучают радиолокационные волны. Именно поэтому они обходят наши средства ПВО», — добавил он NEWS.ru.

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