У ВСУ кончаются ракеты: новости СВО на вечер 27 апреля Последние новости об СВО на Украине

Фото: МО Украины

Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что у ВСУ заканчиваются ракеты к советским системам ПВО. Он отметил, что Киеву необходимо заменить их западными аналогами. Министр подчеркнул, что Украина «де-факто уже в НАТО», а также назвал серьезным уровень «взаимосовместимости» c cилами Альянса.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг рассказал, что страны Альянса оказали Украине 98% обещанной военной помощи, включая поставку бронетехники, боеприпасов и подготовку солдат ВСУ. Он заверил, что Блок продолжит поддерживать Киев.

Врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин отметил, что все позиции украинских войск в Марьинке перешли под огневой контроль российских сил. Под контроль взято 50 из 59 марьинских кварталов, но ВСУ продолжают сопротивление и перебрасывают в город новые резервы.

Пушилин также рассказал о планах выдвинуть свою кандидатуру на выборах нового управленца республики в 2023 году. В ходе прямого эфира в Telegram он заявил, что руководство ДНР — это его ответственность.

Представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков в ежедневном брифинге сообщил, что Вооруженные силы России в ночь на 27 апреля нанесли удар высокоточным оружием большой дальности морского базирования по пунктам дислокации резервов противника. В результате обстрела военная техника ВСУ была уничтожена.

За минувшие сутки армия ВСУ потеряла 670 человек, наибольшая часть из которых погибла на Донецком направлении — свыше 400 человек. Технические потери составили: девять автомобилей, бронетранспортер, три гаубицы Д-30, одна гаубица Д-20, самоходная артиллерийская установка «Гвоздика», боевая машина зенитного ракетного комплекса «Тор-М1».

Также были уничтожены радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50, артиллерийская система М777, четыре пусковые установки украинского зенитного ракетного комплекса С-300 и одна зенитная самоходная установка Gepard производства ФРГ.

Telegram-канал Mash сообщил, что ВСУ попытались атаковать Курскую АЭС в городе Курчатове Курской области 26 апреля около 23 часов. По данным канала, российская ПВО смогла отбить атаку. Пострадавших и разрушений нет. В Минобороны РФ данную информацию не подтверждали.

27 апреля, по информации Telegram-канала SHOT, беспилотник ВСУ с двумя гранатами атаковал электроподстанцию в Климовском районе Брянской области. По данным канала, местная ЛЭП получила незначительные повреждения, пострадавших нет. В Минобороны РФ данную информацию не комментировали.

Пресс-служба «Конкорда» опубликовала заявление основателя компании Евгения Пригожина, который сообщил, что ЧВК «Вагнер» приостановит огонь артиллерии, чтобы военкоры из США смогли спокойно отснять материал с территории боевых действий. Пригожин в аудиосообщении заявил, что работа прессы — «это святое», однако попросил ВСУ не подтягивать резервы вместе с журналистами.

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

Депутат Госдумы Анатолий Вассерман высказал мнение, что сражения в зоне российской специальной военной операции на Украине лучше всего завершить к концу сентября этого года. По его словам, такие сроки наиболее выгодны с чисто экономической точки зрения. Как считает парламентарий, к началу 2024 года США уже смогут производить военную продукцию быстрее, чем Россия будет успевать ее уничтожать.

Парламентарий также предположил, что спецоперацию не начали в 2014 году в том числе по экономическим причинам, в частности, из-за риска отключения России от международных платежных систем. По его мнению, если бы Москва по просьбе Януковича ввела на Украину свои войска, то Россию отключили бы и от платежной системы, и от SWIFT, в результате чего финансовая инфраструктура страны испытала бы серьезный удар.

Представитель Кремля Дмитрий Песков подчеркнул, что телефонные переговоры китайского лидера Си Цзиньпина и украинского президента Владимира Зеленского 26 апреля являются суверенным делом двух стран. Он отметил, что Россия приветствует любые начинания, которые смогут приблизить окончание конфликта на Украине и достижение целей военной операции.