Столтенберг озвучил объем помощи НАТО Украине Столтенберг: Украина получила от НАТО 98% обещанной помощи

Фото: US Army

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что страны Альянса оказали Украине 98% обещанной военной помощи, включая поставку бронетехники, боеприпасов и подготовку солдат ВСУ, передает ТАСС. Он заверил, что блок продолжит поддерживать Киев, насколько это возможно.

Столтенберг уточнил, что члены НАТО передали ВСУ 230 танков, 1550 бронемашин, а также «огромные объемы» боеприпасов. Наряду с этим страны Альянса провели подготовку и вооружение более девяти бригад ВСУ.

Ранее бывший советник экс-президента Украины Кучмы Олег Соскин заявил, что ВСУ не готовы к контрнаступлению, анонсированному Киевом. Сославшись на данные разведок, он отметил, что украинская армия не имеет необходимого численного состава, вооружений и боеприпасов.

Врио главы ДНР Денис Пушилин в свою очередь отметил, что Киев не сможет отказаться от планов по проведению контрнаступления, даже если захочет. По его мнению, украинские власти заставят послать войска в наступление, чтобы отработать полученную от Запада финансовую и военную помощь.