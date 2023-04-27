Пушилин: Киев заставят пойти в контрнаступление

Фото: МО Украины

Даже если по какой-то причине украинские власти не захотят проводить анонсированное контрнаступление, их все равно заставят это сделать, такое мнение высказал врио главы ДНР Денис Пушилин в эфире телеканала «Россия 24». Он уверен, что Киеву в любом случае придется отработать полученную от Запада финансовую и военную помощь.

Даже если украинский режим не захочет, даже если будет осознание неправильности данных действий, то его заставят. Заставят за счет того, что украинскому режиму извне было выделено очень серьезное финансирование, причем не только из США, но и из ряда европейских стран, поэтому его надо отрабатывать, — сказал Пушилин.

Он затруднился назвать точные сроки контрнаступления ВСУ, выразив при этом сомнения, что оно будет в начале мая. Что касается направлений, то, по мнению Пушилина, украинские войска могут начать наступать в Запорожье и в направлении Сватово — Кременной.

Ранее экс-советник бывшего президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что ВСУ не готовы к контрнаступлению. Сославшись на данные разведки, он отметил, что украинские войска испытывают нехватку личного состава, оружия и боеприпасов. Планируемое наступление Соскин назвал фантазиями президента Владимира Зеленского и его сторонников.