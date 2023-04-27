На Украине сообщили, что у ВСУ кончаются ракеты Резников: у ВСУ заканчиваются ракеты к советским системам ПВО

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У ВСУ заканчиваются ракеты к советским системам ПВО, сообщил министр обороны страны Алексей Резников в интервью агентству РБК-Украина. Он отметил, что Киеву необходимо заменить их западными аналогами. Министр подчеркнул, что Украина «де-факто уже в НАТО», а также назвал серьезным уровень «взаимосовместимости» c cилами Альянса.

У нас есть система советская, к которой истощаются запасы ракет. Если они не производятся у нас, и есть только в странах, у которых мы не можем их взять, значит, надо пополнять чем-то другим. Чем? Западными системами ПВО, — сказал министр.

Украинский президент Владимир Зеленский ранее заявил, что руководство НАТО не поймут ни в Киеве, ни в Европе, ни в странах самого Альянса, если Украина не получит приглашения вступить в блок на саммите в Вильнюсе. Получение Киевом такого приглашения он назвал заслуженным.

Зеленский считает, что Киев сделал все, чтобы его заявку удовлетворили. Также по его мнению, украинские военные внесли свой вклад в европейскую и евроатлантическую безопасность. О том, что Киев не устроит никакое другое решение саммита Альянса в Вильнюсе, кроме приглашения вступить в НАТО, говорил и глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.