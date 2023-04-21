Зеленский объяснил, почему НАТО должна принять в свой состав Украину Зеленский: отсутствие приглашения Киева в НАТО не поймут на Украине, в ЕС и самом Альянсе

Фото: President Of Ukraine/Keystone Press Agency/Global Look Press

Владимир Зеленский

Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что руководство НАТО не поймут ни в Киеве, ни в Европе, ни в странах самого Альянса, если Украина не получит приглашения вступить в блок на саммите в Вильнюсе. Получение Киевом такого приглашения он назвал заслуженным в видеообращении, размещенном в Telegram.

Ни большинство украинцев, ни большинство европейцев, ни большинство жителей всего пространства НАТО не поймут лидеров альянса, если на этом саммите в Вильнюсе не прозвучит заслуженное политическое приглашение Украины в альянс, — подчеркнул украинский лидер.

Зеленский считает, что Киев сделал все, чтобы его заявку удовлетворили. Также по его мнению, украинские военные внесли свой вклад в «европейскую и евроатлантическую безопасность».

О том, что Киев не устроит никакое другое решение саммита Альянса в Вильнюсе, кроме приглашения вступить в НАТО, прежде говорил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

Ранее глава Минобороны Украины Алексей Резников заявил, что республика имела реальные шансы вступить в НАТО в 2008 году, однако против этого шага выступила действующий на тот момент канцлер Германии Ангела Меркель. По его словам, власти США и многих стран Европы высказывались за появление Украины и Грузии в рядах Альянса, но немецкий лидер смогла переубедить их.