Вассерман спрогнозировал дату завершения СВО Депутат Вассерман рассказал, что СВО необходимо завершить до конца сентября

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

Сражения в зоне российской специальной военной операции на Украине лучше всего завершить к концу сентября этого года, заявил в беседе с KP.RU депутат Госдумы Анатолий Вассерман. По его словам, такие сроки наиболее выгодны с чисто экономической точки зрения. Как считает парламентарий, к началу 2024 года США уже смогут производить военную продукцию быстрее, чем Россия будет успевать ее уничтожать.

Раскрутка военного производства требует, как правило, года два. Соответственно, НАТО начнет производить военную продукцию быстрее, чем мы будем успевать ее уничтожать, к началу 2024 года. Соответственно, нам надо завершить операцию до этого. Конец года на Украине — время неудобное для серьезного наступления. Значит, это наступление надо успеть провести за сентябрь, — считает депутат.

Парламентарий также предположил, что спецоперацию не начали в 2014 году в том числе по экономическим причинам, в частности, из-за риска отключения России от международных платежных систем. По его мнению, если бы Москва по просьбе Януковича ввела на Украину свои войска, то Россию отключили бы и от платежной системы, и от SWIFT, в результате чего финансовая инфраструктура страны испытала бы серьезный удар.

Ранее Анатолий Вассерман высказался за возвращение в школы советских принципов воспитания, так как современная школа не контролирует естественное соперничество между детьми и это зачастую приводит к трагедиям.