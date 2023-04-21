В Госдуме предложили вернуть в школы советские принципы воспитания Депутат Вассерман высказался за возвращение в школы советских принципов воспитания

Фото: Александр Чепрунов/РИА Новости

Современная школа не контролирует естественное соперничество между детьми, и это зачастую приводит к трагедиям, рассказал в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» член комитета Госдумы по просвещению Анатолий Вассерман. По его мнению, конфликты необходимо нивелировать, направляя их в русло обучения, например, создавая конкуренцию на основе оценок, как это было в советские времена. В связи с этим депутат предложил вернуть в школы советские принципы воспитательной работы.

Конфликты между школьниками существуют примерно с тех же времен, с каких существует школа. Детям свойственно, как и любым другим молодым животным, постоянно выяснять отношения и разбираться, кто где сильнее, — заявил Вассерман.

Парламентарий подчеркнул, что ссоры и соревнования между детьми и подростками — это нормально, однако школа должна управлять этими инстинктивными стремлениями, чтобы дети соперничали в безопасной для себя и окружающих форме — например, на основе оценок.

Там, где школа отказывается от воспитания, естественное соперничество становится опасным. Это произошло, например, в Соединенных Штатах Америки. Мы еще в «лихие 90-е» решили подражать им, а подражать в плохом гораздо проще, чем в хорошем, — напомнил Вассерман.

По его мнению, исправить ситуацию может правильная воспитательная работа, которая еще в советское время была официально провозглашена одной из целей школы и давала неплохие результаты. Депутат выразил уверенность, что возвращение воспитания в список задач школы резко уменьшит количество детских конфликтов.

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