Пушилин рассказал об успехах российских сил в Марьинке Пушилин: все позиции ВСУ в Марьинке перешли под огневой контроль российских сил

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

Все позиции украинских войск в Марьинке перешли под огневой контроль российских сил, сообщил врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин в эфире телеканала «Россия 24». По его словам, под контроль взято 50 из 59 марьинских кварталов, но ВСУ продолжают сопротивление и перебрасывают в город новые резервы.

Что касается Марьинского направления, то из 59 кварталов, если так можно разделить условно саму Марьинку, 50 находятся под контролем наших подразделений. Здесь мы можем говорить, что под огневым контролем, то есть в зоне видимости, находятся практически все позиции противника, поэтому, несмотря на его попытки оказывать сопротивление, продвигаемся вперед, — сказал Пушилин.

Ранее военный эксперт, ветеран боевых действий капитан I ранга запаса Василий Дандыкин заявил, что цель российских военных в зоне проведения специальной военной операции заключается в том, чтобы отбросить противника, лишив его возможности обстреливать Донецк, Горловку, Ясиноватую, Авдеевку и другие города на Донецком направлении. Для этого ВС РФ оттесняют солдат ВСУ, в том числе в районе Марьинки.