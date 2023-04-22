На Украине рассказали, куда ВСУ уйдут из Артемовска Украинский командир Федоренко: ВСУ после поражения в Артемовске отойдут к Марьинке и Лиману

Фото: Edgar Gutiarrez/Keystone Press Agency/Global Look Press

Отряды ВСУ, которые отступают из Артемовска, могут закрепиться в городах Марьинка и Лиман, заявил командир 92-й механизированной бригады ВСУ Юрий Федоренко. По его словам, которые приводит телеканал CNN, на новые направления уйдет большое количество сил и средств.

Если Украина позволит России достичь своих целей в Бахмуте, то чрезвычайно большое количество сил и средств передислоцируются на другие направления, приоритетные и важные для противника. Это могут быть восточные города Марьинка или Лиман, — сказал Федоренко.

Бои за Артемовск идут с августа 2022 года. 22 апреля бойцы частной военной компании «Вагнер» взяли под контроль здание вокзала в Артемовске, находящегося на территории ДНР. Российская сторона прорвала оборону ВСУ в городе вдоль железной дороги.

Ранее военный корреспондент Василий Ткач заявил, что взятие под контроль трассы Артемовск — Часов Яр говорит о фактическом окончании битвы за Артемовск. Военкор отметил, что это был единственный путь снабжения ВСУ и теперь российским военным осталось взять противника измором.