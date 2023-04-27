Песков отреагировал на переговоры Зеленского и Си Цзиньпина Песков: беседа Си Цзиньпина и Зеленского — суверенное дело Китая и Украины

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Телефонные переговоры китайского лидера Си Цзиньпина и украинского президента Владимира Зеленского являются суверенным делом двух стран, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков, передает ТАСС. Он отметил, что Россия приветствует любые начинания, которые смогут приблизить окончание конфликта на Украине и достижение целей военной операции.

Мы готовы приветствовать все, что может приблизить окончание конфликта на Украине и, собственно, достижение Россией всех поставленных целей. <...> А что касается самого факта общения — это суверенное дело каждой из этих стран и абсолютно вопрос их двустороннего диалога, — сказал Песков.

Телефонный разговор Си Цзиньпина и Владимира Зеленского состоялся 26 апреля. Председатель КНР заверил президента Украины в том, что будет содействовать прекращению огня и развитию переговоров между Киевом и Москвой. Зеленский в своем Twitter указал, что провел долгий и содержательный разговор. Он выразил надежду, что беседа и назначение посла Украины в Китае подстегнет развитие двусторонних отношений.

Ранее президент РФ Владимир Путин по итогам встречи с китайским лидером заявил, что Россия готова взять за основу китайский план урегулирования по Украине. Путин отмечал, что многие из положений выдвинутого китайской стороной мирного плана, включающего в себя 12 пунктов, «созвучны российским подходам».