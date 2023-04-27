Минобороны России: ночью ВС РФ с моря разбили резервы ВСУ

Фото: Виталий Аньков/РИА Новости

Вооруженные силы России в ночь на 27 апреля нанесли удар высокоточным оружием большой дальности морского базирования по пунктам дислокации резервов противника, передает представитель Минобороны Игорь Конашенков в ежедневном брифинге. В результате обстрела военная техника ВСУ была уничтожена.

Сегодня ночью нанесен сосредоточенный удар высокоточным оружием большой дальности морского базирования по пунктам дислокации резервов противника. Цель удара достигнута. Все назначенные объекты поражены. Воспрещено выдвижение подразделений морской пехоты ВСУ в районы боевых действий, — говорится в сводке министерства.

Также за минувшие сутки армия ВСУ потеряла 670 человек, наибольшая часть из которых погибла на Донецком направлении — свыше 400 человек. Технические потери составили: девять автомобилей, бронетранспортер, три гаубицы Д-30, одна гаубица Д-20, самоходная артиллерийская установка «Гвоздика», боевая машина зенитного ракетного комплекса «Тор-М1». Также были уничтожены радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50, артиллерийская система М777, четыре пусковые установки украинского зенитного ракетного комплекса С-300 и одна зенитная самоходная установка Gepard производства ФРГ.

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что страны Альянса оказали Украине 98% обещанной военной помощи, включая поставку бронетехники, боеприпасов и подготовку солдат ВСУ. Он заверил, что блок продолжит поддерживать Киев.