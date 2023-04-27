Пушилин выставит свою кандидатуру на выборы главы ДНР в 2023 году

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Денис Пушилин

Временно исполняющий обязанности главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин рассказал о планах выдвинуть свою кандидатуру на выборах нового управленца республики в 2023 году. В ходе прямого эфира в Telegram он заявил, что руководство ДНР — это его ответственность.

Да, я принял такое решение. Это моя ответственность, причем даже не с 2018 года, а с 2014-го. За все процессы, которые происходят в республике, я чувствую внутреннюю ответственность, — сказал Пушилин.

Ранее «Коммерсант» сообщал, что Кремль ищет возможность провести сентябрьские выборы в четырех новых субъектах России, несмотря на законодательный запрет из-за военного положения. Как выяснили журналисты, рассматриваются варианты обойти ограничение — от изменения профильного закона до «географической» корректировки указа о военном положении. Юристы допускают, что никаких поправок даже не понадобится.

Источник в Центризбиркоме рассказал, что комиссия не прорабатывает изменение законодательства, но «исходит из внутреннего понимания необходимости выборов и готовности избирательной системы к тому, что выборы в единый день голосования там состоятся».