Танк Т-90М «Прорыв»: почему он так нужен на СВО

Фото: Станислав Красильников/РИА Новости

Танк Т-90М «Прорыв» военнослужащих ЦВО ВС РФ

Несмотря на то, что ВСУ получили от западных стран танки Leopard 2, M1 Abrams и Challenger 2, качественное и количественное превосходство в танках остается за армией России. И все благодаря поставкам танков Т-90М «Прорыв».

Если вспомнить реалии Второй мировой войны, то лучшими танками того периода были советский Т-34 и американский М4 Sherman. Несмотря на то, что по ряду характеристик они уступали немецким «Пантерам» и «Королевским тиграм», они имели такие плюсы, как массовость и очень достойные боевые характеристики.

Особенно это относится к Т-34-85 и Sherman Firefly, принявшим участие в заключительной фазе Второй мировой войны. Эти танки не только могли почти на равных бороться с тяжелыми танками вермахта («Пантерой» и «Тигром» всех модификаций), но имели такой козырь, как массовое производство, какое немцам даже не снилось. Грубо говоря, одному немецкому танку противостояли десятки тридцатьчетверок или «шерманов», что сводило на нет все плюсы «кошек».

Танк должен быть массовым

В СССР еще до начала Великой Отечественной войны понимали, что танк в боевых условиях — это расходный материал. Поэтому их должно быть не просто много, а очень много. Такая же точка зрения возобладала в ходе войны и в США, а вот в Германии делалась ставка на боевые характеристики машин, а не на их массовость.

Немецкие танки имели выдающиеся противотанковые способности, но их всегда на фронте не хватало. Это нередко приводило к тому, что танковые части вермахта после крупных сражений, например после Курской дуги, фактически приходилось воссоздавать заново. И если в 1943 году это еще можно было сделать, то после битвы на озере Балатон в марте 1945 года, где вермахт потерял более 500 танков и САУ, восполнить такие потери было нечем. И потому лавины тридцатьчетверок почти беспрепятственно хлынули в Австрию.

После окончания войны СССР продолжал делать ставку на массовый выпуск танков. Вот почему Т-54/55, Т-62, Т-72 были самыми массовыми танками своей эпохи. А вот в США и Европе предпочтение отдавали относительно малотиражным, тяжелым и дорогим танкам, не только повторяя немецкие ошибки, но и усугубляя их. Потому что если во Вторую мировую войну главными врагами танков были как сами танки, так и противотанковая артиллерия, то вскоре к ним добавились противотанковые ракеты, ударные вертолеты, а в наши дни и дроны.

Фото: Serguei Bulavsky/Global Look Press

То есть танк стал еще более «расходным материалом», потому что выжить ему на поле боя стало гораздо труднее. Вот почему все переданные ВСУ западные танки смогли в степях Украины лишь громко опозориться и расстроить европейских и американских налогоплательщиков, наблюдающих хронику украинского конфликта с чуть ли не ежедневно горящими «Абрамсами» и «Леопардами».

А вот в российской армии благодаря огромному советскому заделу дефицита танков не наблюдается. И вряд ли он вообще возможен, так как «Уралвагонзавод» продолжает выпускать танки, причем их производство за последние два года заметно выросло. Более того, в войска сейчас идут танки Т-90М «Прорыв», которые не только количественно превосходят украинские танки, но и превосходят качественно.

Мощный двигатель и динамическая защита

Т-90М впервые был представлен в 2017 году как результат модернизации танка Т-90А. Машина была избавлена от ряда «болячек», присущих семейству танков Т-72/90. Например, боеукладка была перенесена в кормовую часть башни, из носовой части корпуса убрали топливный бак, танк оснастили динамической защитой «Реликт» и противокумулятивными экранами. Зенитный 12,7 мм пулемет стал управляться дистанционно, а благодаря установке многоканального прицельного комплекса «Сосна-У» и пушки 2А46М-5 точность стрельбы стала сопоставима с лучшими танками западного производства.

А еще танк получил 1130-сильный дизельный двигатель В-92С2Ф и вспомогательную силовую установку, позволяющую поддерживать работоспособность систем без включения основного двигателя. Внутреннюю часть башни оснастили кевларовым противоосколочным материалом, также машина получила многослойные внешние чехлы «Накидка», которые снижают тепловую и радиолокационную заметность.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Танк Т-90М «Прорыв»

Опыт СВО поможет

Все эти улучшения сделали Т-90М «Прорыв» одним из сильнейших танков в зоне проведения СВО, причем у него остался главный козырь — массовость. Если потеря каждого «Леопарда» и «Абрамса» весьма чувствительны для ВСУ, потому что заменить потерянную машину оперативно не получится, то для российской армии потеря Т-90М серьезной проблемой не является.

И чем дольше будет продолжаться СВО, тем большим будет превосходство российской армии в танках над оппонентами, чьи возможности с каждым днем становятся все более ограниченными. А в перспективе в составе ВСУ танки вообще могут стать экзотикой. После того как западные «партнеры» предадут Украину окончательно. И российская армия имеет все шансы повторить бронетанковый успех Красной армии, которая в 1945 году качественно и количественно превосходила саму себя образца 1941 года.

И не исключено, что российская армия к окончанию СВО будет иметь самый современный танковый парк в мире, основу которого составят новейшие Т-90М «Прорыв» и серьезно модернизированные Т-80. Причем эти танки будут полностью соответствовать реалиям современных конфликтов. То есть будут оборудованы всеми средствами защиты с учетом опыта СВО. Да и многим тактическим приемам наши танкисты научились за время конфликта, чего не скажешь про их западных «коллег».

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