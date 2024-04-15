Российские военные получили награды за подбитые ими танки Leopard 2 МО: военнослужащим ВС РФ вручили денежные сертификаты за подбитые Leopard 2

Фото: МО РФ

Военнослужащие Западной группировки войск, которые уничтожили танки Leopard 2, получили денежные сертификаты, сообщает «Звезда» со ссылкой на пресс-службу Минобороны РФ. Церемония прошла в штабе Московского военного округа.

В штабе Московского военного округа состоялась торжественная церемония вручения подарков и шести сертификатов номиналом 500 тысяч рублей за подбитые на Купянском направлении спецоперации танки Leopard 2, — говорится в сообщении.

Сертификаты получили артиллеристы и двое военнослужащих подразделений специального назначения. Один из награжденных отметил, что подбил западную технику первым выстрелом. Он признался, что не сразу поверил словам сослуживцев об успешном попадании. Расстояние, с которого ему удалось поразить Leopard 2, составляло более 15 километров.

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