Новый российский автомат АМБ-17 появился на СВО: в чем его сила

Фото: Константин Лазарев/Lazarev Tactical

Российские вооруженные силы начали использовать в зоне проведения СВО новый автомат, который получил название АМБ-17. NEWS.ru попросил высказать свое мнение об этом оружии, его достоинствах и недостатках эксперта по вооружениям и руководителя YouTube-канала Lazarev Tactical Константина Лазарева.

Это не калашников

— Сразу хочется сказать: не надо сравнивать АМБ-17 с калашниковым. Это два совершенно разных автомата, созданные для выполнения разных задач, у них иные боеприпасы и ниши применения.

Если калашников — это автомат для общевойскового боя и универсальное оружие, то АМБ-17 — это специальное оружие. Он создан под боеприпас 9×39, который является так называемым дозвуковым патроном. Начальная скорость пули здесь ниже 330 м/с — таким образом, при выстреле нет перехода через скорость звука, не создается звуковой волны. Благодаря этому оружие получается тихим.

Изначально боеприпас 9×39 использовался в проектах «Винторез» и «Вал». И автомат АМБ-17 — это дальнейшее развитие штурмового автомата «Вал», который в 1987 году поступил на вооружение подразделений специального назначения ВС и МВД СССР.

Фото: Константин Лазарев/Lazarev Tactical АМБ-17

Спасибо Драгунову

— АМБ-17 имеет регулируемый складной приклад, у автомата небольшой вес, есть возможность установить на него практически любую оптику и дополнительное оборудование при необходимости. Большим плюсом АМБ-17 является возможность работы как с прибором бесшумной стрельбы (глушителем), так и без него. То есть если нет необходимости работать бесшумно, то вы убираете прибор, делая автомат легче и меньше. А это важно, например, в зданиях, в ограниченном пространстве. Плюс улучшается баллистика, то есть стрельба будет более точной.

Основа конструкции автомата была разработана еще в 70-х годах прошлого века известным конструктором Евгением Драгуновым, который создал знаменитую снайперскую винтовку и много других видов вооружения. Однако в серию это оружие не пошло, тогда начали делать укороченный автомат Калашникова. И долгое время это оружие лежало «на полке», но затем про него вспомнили.

Особенность автомата заключается в том, что все его основные элементы находятся в верхней части ствольной коробки, включая сам ствол и затворную раму. А нижняя часть ствольной коробки изготовлена из полимера. Прелесть такой системы в том, что повышается точность стрельбы и облегчается установка оптики. Потому что она монтируется не на съемную крышку, как у автомата Калашникова, а на монолитную деталь. Плюс оптика становится ближе к оси автомата, что положительно влияет на точность стрельбы.

Главный вопрос: насколько надежен новый автомат и как такая конструкция покажет себя в реальных боевых действиях, в условиях загрязнения, отсутствия возможности регулярной чистки, в сложных климатических условиях? И ответы на все эти вопросы даст только реальная боевая эксплуатация.

Кстати, автомат существует в двух модификациях. Есть АМБ-17, а есть АМ-17. Но последний использует патрон 5,45×39.

Фото: Константин Лазарев/Lazarev Tactical АМБ-17

Чтобы враг не обнаружил

— Для чего нужен АМБ-17? Разведывательно-диверсионные операции, партизанская война. Для работы ночью, когда важно не обнаружить себя и не показать противнику, где ты находишься. Ведь этот автомат прекрасно работает с прибором ночного видения. Секретные операции — да. Для таких миссий АМБ-17 прекрасно подойдет. Устранение часовых и дозорных при приближении к объекту — да. Для работы в зданиях — тоже да. Но еще этот автомат неплохо должен показать себя в окопах, потому что он малогабаритный и легкий, с ним удобно передвигаться в закрытых объемах.

При этом массовым АМБ-17 никогда не станет. Это специальное оружие для специфических задач. Вооружаться им будут, видимо, только спецподразделения. А они по определению немногочисленны. В общевойсковых частях просто не нужны такие автоматы. Миллионами АМБ-17 производить никогда не будут.

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