Гиперзвуковые ракеты: у кого они есть и как от них можно спастись

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

По сообщениям некоторых СМИ, в недавнем ударе по Израилю Иран использовал семь гиперзвуковых ракет, причем ни одна из них не была перехвачена. Однако первой страной в мире, применившей гиперзвуковое оружие в ходе вооруженного конфликта, является Россия.

Впервые гиперзвуковое оружие было применено в марте 2022 года, когда российская ракета «Кинжал» поразила цель в Ивано-Франковской области Украины. И это автоматически вывело Россию в лидеры в области разработки систем гиперзвукового оружия.

Стоит напомнить, что США, несмотря на колоссальный оборонный бюджет, до сих пор так и не смогли принять на вооружение ни одну гиперзвуковую ракету, хотя разработки такого оружия ведутся в Америке несколько десятилетий. Более того, США отстали не только от России, но и от Китая, а теперь еще и от Ирана. И уж самой настоящей оплеухой янки выглядят недавние испытания в КНДР баллистической ракеты «Хвасонпхо-16Б» с гиперзвуковой планирующей боеголовкой. Американцы который год пытаются решить многочисленный проблемы своей гиперзвуковой ракеты AGM-183A ARRW и, похоже, вообще решили поставить крест на этом проекте.

Четыре лидера

Таким образом, можно констатировать, что как минимум четыре страны в мире (Россия, Китай, КНДР и Иран) имеют на вооружении гиперзвуковые ракеты, причем две страны — Россия и Иран — применили их в боевой обстановке. Более того, в своем обращении к Федеральному собранию 29 февраля 2024 года президент России Владимир Путин сообщил, что ВС РФ применили в зоне СВО гиперзвуковую ракету морского базирования «Циркон». Видимо, речь идет об ударе по военному объекту в Киеве 7 февраля, когда на месте прилета были обнаружены обломки не известной ранее ракеты.

Фото: МО РФ Гиперзвуковая крылатая ракета «Циркон»

А ведь у России есть еще баллистическая ракета с гиперзвуковым планирующим блоком «Авангард», правда, в СВО этот боеприпас применяться вряд ли будет. Ведь он разработан не для военных операций локального характера.

Китайская угроза

В том, что Россия располагает сразу несколькими гиперзвуковыми системами, ничего удивительного нет. Перспективы гиперзвуковых ракет в нашей стране прекрасно понимали еще в 60-х годах прошлого века, когда велись работы над некоторыми проектами, например ракетой Х-47. Однако в те годы в силу ряда причин разработать гиперзвуковые ракеты не получилось.

Судя по всему, наработки 60-х годов не пропали даром и оказались востребованы уже в XXI веке, когда на новом научно-технологическом уровне стало возможным довести до ума сразу несколько систем. Они фактически сделали «голыми» наших вероятных противников, ПВО которых бессильна против гиперзвуковых ракет.

Неслучайно, что гиперзвуком активно занимаются в Китае, причем там разработали ракеты DF-17 и DF-27, которые сами китайцы характеризуют как противокорабельные, то есть аналогичные нашим «Цирконам». Не надо быть экспертом, чтобы сразу назвать главные цели этих ракет. Это американские авианосные группировки, которые станут для Китая главным препятствием, если Поднебесная решит провести тайваньскую операцию и вернуть остров в «родную гавань».

Впрочем, эти китайские ракеты могут применяться и по наземным целям, так как дальность полета DF-27 в 8000 километров позволит дотянуться до территории главного противника Китая в Тихоокеанском регионе.

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Как известно, у Китая огромный не только военный флот, но и так называемый теневой. На сегодняшний день под китайским флагом плавает почти 700 000 кораблей, которые считаются гражданскими, но в Китае народ и армия едины, и в случае войны ничто не помешает китайцам установить на некоторые из них пусковые установки DF-27. Уследить за такой армадой на просторах Тихого океана будет физически невозможно. Не стоит забывать, что все гиперзвуковые ракеты могут оснащаться ядерными боеголовками, так что врагам КНР однозначно не позавидуешь.

Защита от гиперзвука есть только в России

На сегодняшний день можно констатировать, что отныне гиперзвуковое оружие становится фактором, с которым вынуждены считаться все страны. Пока только одна Россия способна бороться с гиперзвуковыми ракетами с помощью зенитного комплекса С-500 «Прометей», а остальные страны против гиперзвука беззащитны.

В США и Европе в авральном режиме идет разработка зенитных комплексов, способных бороться с гиперзвуковыми ракетами, но и разработчики последних не сидят сложа руки и постоянно улучшают характеристики своих изобретений. И сколько бы не расхваливали американские ЗРК Patriot или израильский «Железный купол», факт остается фактом: если бы Иран всерьез хотел нанести урон Израилю, он применил бы весь свой ракетный арсенал. И тогда результаты удара были бы совсем другими, нежели те, что были озвучены. Хотя понятно, что израильско-иранское противостояние не закончено.

Читайте также:

СМИ узнали, что БПЛА на Израиль запустил не только Иран

Атака Ирана на Израиль: бьет не только Тегеран, как отвечает Тель-Авив

ЦАХАЛ сообщила, сколько ракет и БПЛА Иран выпустил по Израилю

Названы главные цели удара «Хезболлы» по Израилю