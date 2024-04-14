ЦАХАЛ сообщила, сколько ракет и БПЛА Иран выпустил по Израилю ЦАХАЛ: Иран выпустил по Израилю более 200 ракет и беспилотников

Фото: Chen Junqing/XinHua/Global Look Press

Иран выпустил по Израилю свыше 200 ракет и ударных беспилотников, большинство из которых перехвачены, заявил пресс-секретарь ЦАХАЛ Даниэль Хагари. По его данным, более 10 ракет были перехвачены за пределами страны. Представитель армии подтвердил, что в атаке участвовали как баллистические, так и крылатые ракеты.

Хагари отметил, что был нанесен незначительный ущерб инфраструктуре военной базы на юге Израиля. При этом пресс-секретарь подчеркнул, что иранская атака еще не закончилась. Почти все перехваты были осуществлены самолетами, системами ПВО «Праща Давида» и «Железный купол», ракетными комплексами «Эрроу», уточнил Хагари. Они хорошо защищают от обычных ракет ХАМАС или «Хезболлы», но менее актуальны для беспилотников или более продвинутых ракет большой дальности.

Помимо этого, у израильских военных есть технологии, позволяющие с помощью GPS отключать некоторые виды беспилотников. Перехватом дронов и ракет над Сирией, Ираком и Израилем этой ночью занимались Иордания, США и Великобритания.

Источник телеканала АВС News ранее сообщал, что Иран при первом пуске направил в сторону Израиля 70 ракет, при втором — 80. Отмечается, что ЦАХАЛ перехватила из них 99%. По некоторым данным, израильские военные настаивают на решительном ответе Ирану, который должен состояться в ближайшее время.