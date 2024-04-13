Названы главные цели удара «Хезболлы» по Израилю Военэксперт Дандыкин: удар «Хезболлы» по Израилю мог быть разведкой боем

Фото: Marwan Naamani/dpa/Global Look Press

Боевики «Хесболлы»

Удар военизированной шиитской организации «Хезболла» по Израилю мог быть «разведкой боем», заявил NEWS.ru военный эксперт Василий Дандыкин. По его мнению, конфликт вряд ли дойдет до полномасштабной войны.

Думаю, что «Хезболла» не могла атаковать Израиль без ведома Ирана. Что-то будет более крупное, но вряд ли дойдет до полномасштабной войны. Никому она не нужна, особенно США и Израилю. Иран — серьезная страна, население свыше 80 млн человек, сильная армия. Они уже били по базам США после гибели генерала Сулеймани и, якобы, удовлетворились, — отметил военэксперт.

Собеседник считает, что, вероятно, в этот раз Тегеран «сделал вид, что отомстил за удар по консульству Ирана». По его словам, власти обещали вообще ничего не делать, если Совбез ООН осудит удар ЦАХАЛ по посольству, но этого не было из-за Франции, Британии и США.

В какой-то степени это может быть и разведка боем. Время идет. Все замерли в ожидании — США, Израиль, Иран, — заключил Дандыкин.

Ранее «Хезболла» сообщила о запуске беспилотных летательных аппаратов в сторону израильской армейской базы в городе Рамот-Нафтали. Она расположена в четырех километрах от границы с Ливаном. Также стало известно, что шииты обстреляли из артиллерийских орудий позиции израильских войск на высотах Карантина. По некоторым данным, среди израильских военных есть потери.