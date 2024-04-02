Гиперзвуковые «Цирконы» приводят в ужас ВСУ: новости СВО на утро 2 апреля

Фото: MOD Russia/Global Look Press

Украинское руководство напугано и обеспокоено ударами новейших гиперзвуковых ракет «Циркон», которые разработала Россия, заявил британский эксперт Александр Меркурис. По его словам, военные ВСУ получили предупреждение о готовящемся ударе всего за пару секунд до того, как снаряды достигли целей.

Главные новости о том, что произошло в зоне конфликта к вечеру 1 апреля, читайте в материале NEWS.ru.

Два беспилотника ВСУ попытались атаковать российский регион

Средства ПВО России сбили еще два украинских дрона самолетного типа над Белгородской областью, сообщила пресс-службы Минобороны России. Там отметили, что попытка совершить атаку была пресечена 1 апреля около 22:15 мск.

Большое количество «азовцев» обнаружили в Харькове

Бойцы бригады «Азов» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена) в большом количестве размещены в Харькове, заявил представитель подполья Сергей Лебедев. По его словам, особенно часто их замечают по вечерам в центре города.

Фото: МО Украины

На Украине похвастались дронами с дальностью полета свыше тысячи километров

Вооруженные силы Украины (ВСУ) располагают дронами, способными преодолевать свыше тысячи километров, заявил министр цифровой трансформации Михаил Федоров. По его словам, украинские власти дали предприятиям указание увеличить производство беспилотников.

Показатель дальности полета большей части БПЛА, которые делают на Украине, варьируется от 700 до тысячи километров, уточнил Федоров. Исход конфликта на данный момент зависит именно от развития беспилотных технологий, добавил глава ведомства. По этой причине украинские предприятия десятикратно увеличили производство дальнобойных дронов, констатировал он.

В Белом доме признали, что ВСУ теряют позиции

ВСУ последние недели теряют позиции из-за отсутствия помощи США, заявила официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер. По ее словам, Украину нельзя заставлять ждать в плане поддержки.

ВС России разнесли опорники ВСУ на правом берегу Днепра

Артиллерийские подразделения группировки войск «Днепр» с помощью РСЗО «Ураган» нанесли огневое поражение опорным пунктам и технике ВСУ на правом берегу Днепра в Херсонской области, сообщила пресс-служба Министерства обороны России. Там отметили, что расчеты РСЗО постоянно находятся в полной боевой готовности.

Расчеты, получив боевую задачу, сразу выезжают из укрытия на огневые позиции, отметили в ведомстве. Там они быстро готовят реактивную систему к ведению огня по выявленным целям.

Фото: МО РФ

Украинскую ДРГ уничтожили на Купянском направлении

Разведывательно-ударные вертолеты Ка-52 «Аллигатор» Воздушно-космических сил (ВКС) уничтожили украинскую ДРГ на Купянском направлении, сообщила пресс-служба Минобороны РФ. По информации ведомства, экипажи армейской авиации также вывели из строя замаскированную технику противника.

В состав группы авиации, выполнявшей боевую миссию, также вошли вертолеты Ми-35М и Ми-8, уточнили в Минобороны. После поражения целей экипажи совершили противоракетный маневр и успешно вернулись на аэродром вылета. В рамках спецоперации ВКС РФ осуществляют такие задачи, как сопровождение колонн, уничтожение бронетехники ВСУ, доставку десанта и поддержку подразделений.

Шесть украинских дронов перехватили над Черным морем

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) перехватили над акваторией Черного моря шесть БПЛА Вооруженных сил Украины (ВСУ), передает пресс-служба Минобороны РФ. По информации ведомства, атака была зафиксирована около 19:30 мск.

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