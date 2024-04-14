СМИ узнали, что БПЛА на Израиль запустил не только Иран Радио Kan: беспилотники в сторону Израиля кроме Ирана запустил Йемен

Фото: Silas Stein/dpa/Global Look Press

Беспилотники в сторону Израиля были запущены не только с территории Ирана, сообщило радио Kan со ссылкой на источники. Стало известно, что в атаке участвуют и другие страны. В частности, Йемен. Арабские СМИ утверждают, что из Тегерана была запущена вторая и третья волны дронов по целям на территории Израиля. Источники указывают, что были замечены беспилотники, пролетевшие со стороны Ирана над иракской провинцией Сулеймани.

ЦАХАЛ заявляет, что нанесла удар по позициям «Хезболлы» на юге Ливана. Подверглись бомбардировкам истребителей и артиллерийским обстрелам цели в Хараибе, Вардие и Хилат аль-Дабе.

Израиль начал перехват иранских беспилотников над Сирией и Иорданией, утверждает The Times of Israel. Возможность сделать это появилась благодаря «воздушному зонтику», созданному США в сотрудничестве с региональными союзниками.

Тем временем министр обороны Ирана выступил с заявлением, в котором предупредил соседние страны, что любая из них, которая откроет свое воздушное пространство Израилю для перехвата дронов, станет мишенью.

Представитель ЦАХАЛ Даниэль Хагари рассказал Times of Israel, что запущенные Ираном дроны могут достичь территории Израиля через несколько часов. При этом, Иран кроме беспилотников мог выпустить по Израилю ракеты, пишет Politico со ссылкой на израильских и американских чиновников.