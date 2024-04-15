«Ночь длинных ракет»: что значит нападение Ирана на Израиль

Фото: Mamoun Wazwaz/Keystone Press Agency/Global Look Press

После иранской атаки на военные объекты Израиля в Тель-Авиве размышляют над тем, как ответить персам. Причем так, чтобы не спровоцировать неконтролируемую военную эскалацию и одновременно сохранить лицо и позицию первой военной державы региона.

Пока израильтяне и их западные покровители на словах не устают нахваливать эффективность системы «Железный купол» и слаженные действия союзников, отразивших иранское нападение. Однако вновь образованный «военный кабинет» отдает себе отчет в том, что для Тегерана важны были не результаты атаки, а сам ее факт. Никто еще не бросал в последнее время столь серьезный вызов Тель-Авиву. И это может быть только началом.

Новая ближневосточная реальность

Когда-то Саддам Хусейн пытался атаковать Израиль старыми советскими ракетами с их невысокой точностью. Атака Ирана носила принципиально иной характер. Во-первых, не было никаким секретом время показательной атаки. Во-вторых, было ясно, что персы будут максимально избегать человеческий жертв, целями станут несколько военных баз. А потому у израильтян было время вывести оттуда людей и технику. А потому иранцы не дали повода для обвинений в варварстве и убийстве гражданских.

Фактически Иран посылал Тель-Авиву и американцам яркий сигнал, что в ключевом регионе мира складывается новая реальность. И Иран, пойдя в общем-то на согласованное даже в деталях нападение, дал понять, что просто засветил малую часть своих стратегических возможностей. И израильское руководство прекрасно отдает себе отчет в этом обстоятельстве.

Шутка, что Мертвое море потому и мертвое, что иранцы попали в него своими ракетами, просто прикрывает очевидное смущение западных экспертов.

Фото: Ilia Yefimovich/dpa/Global Look Press

Обошлись без прокси-союзников

Конечно, при любом обострении не может быть и речи о прямом наземном столкновении Ирана и Израиля. Но если прежде иранцы предпочитали действовать через своих прокси-армии, то теперь Иран действовал напрямую. Его союзники пока практически не были задействованы в «ночь длинных ракет».

И в Израиле сейчас оценивают перспективу, при которой израильтяне были бы атакованы с нескольких сторон сразу. Например, если бы Иран передал своим прокси-силам современные вооружения, которые запускались бы по целям в Израиле с близкой дистанции. И «Шахидам» не пришлось бы лететь через воздушное пространство третьих страны в течение нескольких часов, становясь легко отслеживаемыми.

К тому же Израиль противостоял Ирану при полной поддержке сил, развернутых в регионе американцами, британцами и французами. Все истребители и системы ПВО союзников были включены в отражение иранской атаки. Но если представить, что Израиль подставит Джо Байдена, которому накануне выборов не нужна большая ближневосточная война, то такой поддержки можно лишиться. А это дополнительно развязало бы руки иранцам, которым пока не улыбается перспектива прямой конфронтации с Соединенными Штатами.

Израильский максимум против иранского минимума

Такая новая формула четко отражает выводы после иранской атаки возмездия. Тем более, несмотря на полный запрет распространения объективной информации о результатах иранской атаки, есть косвенные подтверждения того, что несколько ракет все-таки поразили намеченные цели. К тому же в Тегеране утверждают, что было выпущено семь гиперзвуковых ракет. А сколько еще подобного оружия у Ирана?

Иран начинает играть первую роль в регионе. Особенно на фоне ряда арабских стран, которые ничего реально не сделали для поддержки палестинцев, продолжая выгодную торговлю с Израилем.

И со всей этой новой реальностью придется разбираться Израилю. Скорее всего, там решат нанести несколько болезненных ударов по иранским прокси-силам. Но не более того.

Нагнетаемая тень ядерной войны постепенно рассеивается. Пока...

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